Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha parlato a TV Play del possibile mercato della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe Jonathan David tra gli obiettivi dei bianconeri. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione Niccolò Ceccarini su TMW Radio e Fabrizio Ravanelli a Tuttosport.

Campi: 'Se la Juventus andasse su David e rinnovasse Chiesa allora starebbe costruendo la squadra per Spalletti'

"Se dovesse arrivare David con il rinnovo di Chiesa? i segnali in quel caso li possiamo vedere per una Juve di Spalletti, non di Allegri, anche se non puoi licenziare l’allenatore ad agosto dopo avergli fatto fare la preparazione" cosi ha esordito nel suo intervento dedicato alla Juventus su TV Play il giornalista Graziano Campi.

Quest'ultimo, restando in tema Juve, ha poi detto sulla vicenda Lukaku: "La Juventus secondo me ha scaricato Lukaku, ha solo chiesto informazioni e le cifre che sono state date in assenza di qualcuno che gli faccia piazzare gli esuberi non credo si possano sottoscrivere". Campi ha poi parlato di quello che è accaduto con la Juventus e Leonardo Bonucci, lanciando una frecciatina al difensore bianconero reo secondo il giornalista di sentirsi un leader non essendolo. Infine Campi ha concluso il suo intervento parlando di Rabiot ed evidenziando come il metodo di gioco conservativo proposto da Allegri vada ad esaltare le caratteristiche del francese che altrimenti andrebbe in difficoltà.

Juventus, Ceccarini: 'Se arrivasse un'offerta irrinunciabile per Vlahovic allora Giuntoli potrebbe andare su Jonathan David'

Del possibile mercato della Juventus e dell'interessamento dei bianconeri per Jonathan David ha parlato anche il giornalista Niccolò Ceccarini. "Sul fronte attaccante la posizione della Juventus è chiara.

Non c’è alcuna necessità di vendere Vlahovic ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile verrebbe presa in considerazione. Lukaku al momento rappresenta una possibilità ma la dirigenza bianconera pensa anche ad altri profili" queste le parole con cui ha esordito Ceccarini a TMW Radio che poi è entrato nello specifico su Jonathan David dicendo: "Tra questi c’è Jonathan David del Lille, sicuramente uno degli attaccanti più forti in circolazione.

La società francese chiede non meno di 60 milioni di euro".

Juventus, Ravanelli suggerisce: 'Prendi Jonathan David, è un attaccante moderno e mi ricorda Lautaro'

Infine anche l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di Tuttosport dell'indiscrezione che vorrebbe i bianconeri interessati al profilo di Jonathan David. "Mi ricorda Lautaro, è un attaccante da 20 gol, più smile a Martinez e Immobile che a Osimhen. Moderno, intelligente, efficace: lo preferisco a Morata e Lukaku perchè ha grossi margini di miglioramento" ha detto Ravanelli quasi esortando la Juventus a puntare su Jonathan David.