Secondo le ultime news di mercato, la Juventus e Cristiano Giuntoli avrebbero posto come primo obiettivo per l'attacco il nome di Jonathan David, centravanti canadese del Lille che sarebbe valutato dalla società francese tra 40 e 50 milioni di euro. Il club bianconero avrebbe inoltre messo nel mirino per il centrocampo il nome di Franck Kessié, mediano ivoriano del Barcellona che la Juve vorrebbe portare alla Continassa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Giuntoli sul mercato per un attaccante, la prima scelta del direttore sportivo bianconero sarebbe Jonathan David

La Juventus e Cristiano Giuntoli starebbero cercando un attaccante e secondo le ultime indiscrezioni l'obiettivo numero uno sarebbe Jonathan David. Il centravanti canadese del Lille è stato protagonista di un'annata composta da 26 reti che gli hanno permesso di avere una valutazione di mercato da circa 50 milioni di euro. Una somma importante, di cui la stessa Juventus potrebbe disporre unicamente cedendo un pezzo pregiato come ad esempio Dusan Vlahovic.

Per l'attaccante serbo ci sarebbe sullo sfondo il Real Madrid e non più il PSG, che preoccupato dai problemi fisici avuti nella scorsa annata dall'ex Fiorentina, starebbe virando le proprie attenzioni su Harry Kane.

Qualora dunque i "Blancos" pagassero gli 80 milioni di euro richiesti dalla Juventus per Vlahovic, allora i bianconeri avrebbero il tesoretto necessario per fare l'all-in su Jonathan David, del quale ha anche parlato il neo acquisto Timothy Weah. Il giovane esterno della Juve, in una recente intervista ha detto dell'attaccante: "È uno dei miei migliori amici, mi ha fatto delle domande.

Gli ho detto che se per caso decide di venire alla Juventus deve essere pronto a lavorare tanto".

La Juventus pensa a Kessié per rinforzare il centrocampo, il club bianconero vorrebbe prenderlo in prestito

Oltre all'attaccante la Juventus di Giuntoli penserebbe anche ad un centrocampista ed uno degli obiettivi più caldi sarebbe quello di Franck Kessié.

Il mediano ivoriano apparirebbe in uscita dal Barcellona che essendosi assicurato in blaugrana Ilkay Gundogan, avrebbe la necessità di smaltire un monte ingaggi pesante.

La Juventus, che si incrocerà con il club spagnolo negli Stati Uniti per la Tournée americana, potrebbe dunque trattare per Kessié basando la trattativa sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Come alternativa per la mediana, nei radar di Giuntoli ci sarebbe anche Rodrigo De Paul: il centrocampista argentino dell'Atletico Madrid dovrebbe uscire dal club spagnolo con l'assenso del "Cholo" Simeone, la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro.