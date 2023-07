Il Calciomercato prosegue con tante trattative tra i club di Serie B. Tra i più attivi, nelle ultime ore c'è sicuramente il Cosenza che ha puntato Gennaro Tutino, Samuel Di Carmine oltre a rinnovare il prestito di Mateusz Praszelik. Anche il Bari è molto attivo e cerca il sostituto del portiere Elia Caprile che andrà al Napoli e sarà girato in prestito all'Empoli.

Cosenza, fatta per Tutino

Il Cosenza è entrato nel vivo del calciomercato. Sono due gli affari che il club calabrese è vicino a chiudere. Entrambi sono in attacco: il primo è quello che porta a un clamoroso ritorno, quello di Gennaro Tutino che sta per tornare in una squadra dove si è espresso a grandi livelli in passato.

Tutino era seguito anche da Venezia e Catanzaro, ma la sua volontà di tornare a Cosenza sembra abbia prevalso. L'ex attaccante del Napoli, arriverà a Cosenza dal Parma in prestito secco.

Il calciomercato dei rossoblù non finisce qui. Il secondo nome è quello di Samuel Di Carmine, classe 1988, che attualmente è svincolato. Di Carmine è un attaccante di grande esperienza che conosce molto bene la Serie B e sarebbe pronto a questa nuova sfida. Insomma, tramontata l'idea di ricreare la coppia La Mantia-Tutino (visto che l'ex attaccante del Lecce è stato valutato oltre 1 milione di euro dalla sua attuale società), il Cosenza sta cercando di mettere a disposizione di mister Caserta una coppia d'attacco comunque di grande affidamento composta da Tutino e Di Carmine.

Inoltre, il Cosenza sta per portare al termine la trattativa con l’Hellas Verona per il rinnovo del prestito di Mateusz Praszelik.

Trattative calciomercato: il Pisa prende Barbieri

Il Pisa ha ingaggiato Tommaso Barbieri, giovane terzino della Juventus. A dare notizia dell’ufficialità la Lega B che ha registrato il deposito del contratto del giocatore.

Il Modena pensa a Gabriele Moncini, attaccante in uscita dal Benevento retrocesso in Serie C. Moncini è stato valutato circa mezzo milione di euro dai sanniti e il Modena sta seriamente pensando di acquistare il suo cartellino per rafforzare l'attacco in vista della prossima stagione in cadetteria.

La Sampdoria pensa a rafforzare il centrocampo, reparto dove probabilmente ci saranno più innesti.

Il nome nuovo è quello di Fabio Maistro, retrocesso in Serie C con la Spal. Il centrocampista piace molto al nuovo tecnico Andrea Pirlo, ma c'è da battere la concorrenza: anche Empoli e Cremonese hanno chiesto informazioni. Sempre per il centrocampo, l'altro nome caldo è quello dell'ex Lecce Zan Majer che molto probabilmente lascerà la Reggina nelle prossime ore. Il classe 1992 conosce bene la categoria.