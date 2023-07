Uno dei giocatori che ha trascinato l'Inter nell'ultima stagione è stato Lautaro Martinez. Il "Toro" è stato uno dei pochi ad avere continuità e a fare la differenza da agosto a giugno, nonostante abbia giocato un Mondiale fino in fondo, vinto con l'Argentina e con una caviglia malconcia. L'attaccante è ormai uno dei simboli del club meneghino tanto che il prossimo anno dovrebbe indossare la fascia di capitano dopo gli addii di Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio e Marcelo Brozovic. Il condizionale è d'obbligo visto che nel mercato di oggi non esistono incedibili e in questi ultimi giorni ci sarebbe da registrare un ritorno di fiamma del Real Madrid.

I Blancos stanno trattando da tempo per Kylian Mbappé, ma strappare il fuoriclasse francese al Paris Saint Germain è tutt'altro che semplice. Proprio per questo motivo il club spagnolo sarebbe pronto a fare un tentativo per il "Toro" nerazzurro.

Real Madrid su Lautaro

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez in vista di questa sessione estiva di Calciomercato qualora non dovesse riuscire a mettere le mani su Kylian Mbappé. L'ultima stagione è stata quella della consacrazione per l'attaccante argentino, che ha pure vinto il Mondiale con la propria Nazionale, seppur non da protagonista. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato una sua candidatura per il pallone d'oro qualora l'Inter avesse vinto la Champions League.

I numeri del classe 1997, comunque, sono molto importanti visto che in campionato ha messo a segno ventuno gol in campionato, tre in Champions League, tre in coppa Italia e uno in Supercoppa italiana. Questo testimonia anche una certa continuità, oltre ad essere stato decisivo sia in Supercoppa che nella finale di Coppa Italia, a dimostrazione di come difficilmente non si fa trovare presente nelle partite che contano.

In passato il "Toro" mancava in continuità, cosa che sembra aver trovato nell'ultima stagione visto che le battute d'arresto si contavano sulle dita di una mano. Real Madrid che è pronto a fare un tentativo, anche se non sarà semplice convincere la società nerazzurra a privarsene.

La richiesta dell'Inter

L'Inter non vorrebbe privarsi di Lautaro Martinez in questa sessione estiva di calciomercato, anche se oggi si può dire che non esistono incedibili, come dimostra l'affare che ha portato un simbolo del Milan come Sandro Tonali al Newcastle.

Servirà, però, davvero una proposta monstre, che nelle idee della società nerazzurra dovrebbe essere superiore ai 90 milioni di euro. Bisognerà capire se il Real Madrid la riterrà congrua o se deciderà di andare su profili più economici. Ma Ancelotti è un grande estimatore dell'argentino e questo potrebbe incidere.