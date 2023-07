Milinkovic-Savic alla Juventus è un sogno che Allegri culla ormai da anni. Il serbo è considerato dal tecnico l'uomo giusto per dare fisicità, qualità e inserimenti al suo centrocampo che proprio con il "Sergente" potrebbe fare il tanto sognato salto di qualità. La conferma di Rabiot, ufficiale ormai da qualche giorno il rinnovo con la Vecchia Signora, è stato il primo dei passi per dare alla squadra una mediana più forte in cui si aspetta il ritorno del vero Pogba e a cui non mancherà una sferzata di gioventù con i vari Fagioli, Miretti e Rovella che durante l'estate proveranno a giocarsi le proprie carte per rimanere nella squadra di Allegri.

Milinkovic-Savic alla Juventus, che sia la volta buona?

Il nome del centrocampista della Lazio, come detto, non è nuovo per chi segue il Calciomercato della Juventus, ma ci sono vari motivi per credere che questa possa essere davvero l'estate giusta per il trasferimento di SMS sotto la Mole. Il contratto con la Lazio in scadenza nel 2024 impone a Lotito una scelta: tenerselo stretto con il rischio di vederlo partire a parametro zero tra dodici mesi, il rinnovo non sembra ipotesi percorribile, oppure cederlo subito e incassare una cifra tra i 30-35 milioni da reinvestire per regalare a Sarri i rinforzi giusti per affrontare la prossima Champions League.

La situazione economica non è l'unica ad aiutare la Juve per Milinkovic-Savic, l'assist più importante sarebbe infatti la volontà del giocatore.

Secondo gli ultimi rumor il serbo avrebbe già scelto: la sua prossima destinazione sarà Torino, si vedrebbe in bianconero più che in ogni altra squadra, e dire che la concorrenza non mancherebbe, il Chelsea ci starebbe pensando e anche il Milan potrebbe spingere visto che è alla continua ricerca di centrocampisti. Il sergente però sarebbe pronto a dire sì solo ai bianconeri e l'accordo non sarebbe un problema visto che una bozza di intesa sarebbe già stata raggiunta lo scorso inverno con l'agente Kezman.

Le cifre di Milinkovic-Savic alla Juventus

Un vantaggio enorme da sfruttare per Cristiano Giuntoli che, insieme al Allegri, avrebbe messo Milinkovic-Savic in cima alla lista dei desideri. Il costo dell'operazione si dovrebbe aggirare tra i 30 e i 35 milioni di euro ma la Juve ha un paio di pedine da poter inserire per abbassare le pretese di Lotito, Rovella che piace a Sarri e Lorenzo Pellegrini che nella Roma biancoceleste ha già passato la scorsa stagione.

Giuntoli sarebbe quindi pronto all'assalto finale, ma prima dovrà cedere qualche ramo secco della rosa di Allegri, in primis i centrocampisti Zakaria, che piace e non poco al West Ham, e McKennie, che ha mercato in Italia e all'estero, senza contare che nella lista dei partenti è presente e non da poco anche il brasiliano Arthur. Non va poi dimenticato l'assalto della Premier League ai gioielli Chiesa, Vlahovic e Bremer, uno dei tre in caso di offerta adeguato potrebbe partire per questioni di bilancio.