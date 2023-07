L'Inter studia i possibili colpi di mercato che potrebbero rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La necessità di Beppe Marotta sarebbe quella di ingaggiare un centravanti che possa sostituire Romelu Lukaku e date le difficoltà per arrivare ad Alvaro Morata il dirigente nerazzurro starebbe pensando di mettere a segno uno scambio con il Siviglia che riguarderebbe Joaquin Correa e Rafa Mir.

L'Inter ha ormai chiuso le porte a Lukaku, individuato inizialmente come profilo cardine per il reparto offensivo, con il centravanti belga che nelle ultime ore ha anche prodotto una storia su Instagram in cui avrebbe parlato di una serie di bugie raccontate sull'intrigo di mercato che lo vede oggi diviso tra Juventus e Arabia.

I nomi per l'attacco dell'Inter

Lo scambio tra Rafa Mir e Joaquin Correa sarebbe però frutto della strategia pianificata dalla dirigenza spagnola, dettata anche dalla valutazione di circa 20 milioni di euro dei due calciatori ma a quanto sembra i dirigenti nerazzurri preferirebbero far cassa dalla cessione dell'argentino per poi investire i soldi su altri profili.

I nomi gettonati sarebbero quelli di Beto dell'Udinese, Balogun dell'Arsenal e Jonathan David del Lille. Nel casting per la nuova punta di Inzaghi potrebbe rientrare anche M'Bala N'Zola dello Spezia che avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro, complice anche la retrocessione in B dei liguri.

Per quanto riguarda l’attaccante dell’Arsenal, le cifre sarebbero abbastanza proibitive in quanto si tratterebbe di circa 40 milioni di euro.

Stesso discorso per il centravanti del Lille che ne costa almeno 60.

Possibile scambio con il Barcellona, piace Demiral

Il Barcellona sarebbe finito sulle tracce di Denzel Dumfries. Il terzino olandese, seguito in inverno anche da Chelsea e Manchester United che non hanno poi formalizzato alcuna offerta, avrebbe una valutazione di circa 20-25 milioni di euro.

Xavi lo stimerebbe per collocarlo sulla fascia destra e la dirigenza catalana potrebbe proporre uno scambio alla pari con Eric Garcia. L’Inter sarebbe da tempo alla ricerca di un centrale dopo aver perso Milan Skriniar e Daniele D’Ambrosio e inserito in rosa il giovane Bisseck, ma anche qui non aprirebbe allo scambio.

In caso di offerta vantaggiosa, preferirebbe così cedere il calciatore in cambio di una cifra cash per poi ingaggiare un eventuale nuovo obiettivo di mercato.

Sullo sfondo, per i nerazzurri, resta così il nome di Merih Demiral dell’Atalanta che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Non sarebbe centrale per il progetto tecnico di Gianpiero Gasperini e la trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore sarebbe molto stimato da Inzaghi poiché conosce bene i meccanismi tattici della difesa a tre.