La dirigenza dell'Inter avrebbe intenzione di lavorare a un possibile scambio con l'Atalanta tra Sebastiano Esposito e Merih Demiral. La società milanese sarebbe alla ricerca di un difensore ed il profilo del turco sarebbe ideale per la difesa a tre del tecnico Simone Inzaghi.

L'idea dell'Inter: scambio alla pari tra Esposito e Demiral

La società nerazzurra avrebbe individuato in Merih Demiral il profilo adatto per rinforzare la difesa da affidare al tecnico Simone Inzaghi e per arrivare al difensore turco starebbe pensando a un scambio con l'attaccante Sebastiano Esposito, appena rientrato in nerazzurro nelle scorse settimane dopo il prestito al Bari.

L'attaccante italiano difficilmente rimarrà in prima squadra in questa stagione e il suo cartellino potrebbe essere una pedina di scambio utile per portare nuovi rinforzi in nerazzurro, anche se la società preferirebbe mantenere il giocatore nella propria scuderia e al massimo girarlo in prestito in qualche club per farlo crescere ulteriormente.

L'eventuale trattativa, che sarebbe spinta soprattutto dagli agenti dei giocatori, potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, soprattutto considerando che il difensore turco ormai sembrerebbe essere fuori dai progetti tattici dell'allenatore bergamasco Giampiero Gasperini.

La situazione dell'Inter in difesa

La società nerazzurra avrebbe messo come priorità per la difesa il tesseramento di un nuovo primo portiere, che possa fare il titolare in questa nuova stagione; in prima linea sembrerebbe esserci Yann Sommer del Bayern Monaco, che però vorrebbe il pagamento completo della clausola di risoluzione contrattuale che ammonterebbe a circa 7 milioni di euro.

In seconda battuta ci sarebbe Anatoly Trubin, portiere dello Shaktar Donetsk, con il quale i nerazzurri sembrerebbero avere già un accordo verbale, in attesa di trovare la quadra con il club ucraino che però richiederebbe circa 15 milioni di euro per il cartellino del portiere.

Nelle scorse settimane la dirigenza dell'Inter ha riscattato a titolo definitivo il cartellino di Francesco Acerbi, versando nelle casse della Lazio del Patron Claudio Lotito una cifra vicina ai 4 milioni di euro come conguaglio per il trasferimento del giocatore italiano in nerazzurro.

Il mese scorso era arrivato il prolungamento di contratto di Matteo Darmian, che ha rinnovato fino al giugno 2024 con un'opzione automatica per un'altra stagione in nerazzurro con uno stipendio annuo di circa 2,5 milioni di euro; anche Alessandro Bastoni ha rinnovato fino al 2028 con uno stipendio di 5,5 milioni annui.