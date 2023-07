Nelle scorse ore il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di TMW Radio della vicenda che ha coinvolto Romelu Lukaku e l'Inter e delle indiscrezioni che vorrebbero Luciano Spalletti tra i possibili candidati per il futuro della panchina della Juventus.

Sabatini: 'Spalleti sarebbe l'uomo ideale se alla Juventus andassero male le cose'

Il direttore sportivo Walter Sabatini è stato intervistato nelle scorse ore da TMW Radio e tra gli argomenti toccati c'è stato spazio anche per la Juventus e per le indiscrezioni che vorrebbero Spalletti come papabile futuro tecnico per i bianconeri.

"Se le cose andassero male, naturalmente, il primo profilo da cercare potrebbe essere quello di Luciano" cosi ha esordito Sabatini che poi ha aggiunto su Allegri e Spalletti: "Allegri garantisce comunque un risultato minimo, che anche quest’anno è stato raggiunto in mezzo a mille tormenti e poi mi sembra improbabile che Spalletti vada alla Juventus. Non capisco come mai Allegri sia messo in discussione già prima dell’inizio delle competizioni".

Il giornalista ha poi cambiato argomento, commentato quelle che sono le vicende che stanno coinvolgendo Romelu Lukaku e l'Inter: il direttore sportivo ha prima sottolineato come il centravanti belga abbia dei procuratori che lo inducano a seguire strade non corrette, poi ha asserito che lo stesso Lukaku si sarebbe comportato in maniera vergognosa.

Sabatini ha poi concluso il suo intervento parlando del calcio arabo, affermando come la mentalità dei club sauditi di voler comprare diversi giocatori dal nome altisonante potrebbe non bastare per innalzare il livello del loro calcio.

Allegri e la sua prossima stagione potrebbero essere determinanti: sullo sfondo per la Juve ci sarebbe Spalletti

Giuntoli e la nuova dirigenza della Juventus hanno confermato la massima fiducia nell'attuale tecnico Massimiliano Allegri, ma la prossima stagione potrebbe essere determinante per il destino del manager toscano, che ha un contratto fino al 2025.

Allegri, in caso di un'altra annata fallimentare, infatti rischierebbe l'esonero con un anno in anticipo rispetto al suo contratto e al suo posto potrebbe arrivare proprio Luciano Spalletti. D'altronde, il tecnico da Certando è libero sul mercato, dopo aver rinunciato all'ultima stagione sulla panchina del Napoli rescindendo consensualmente con Aurelio De Laurentiis.

Inoltre Spalletti gode del consenso di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo che si è da poco insidiato nella Juventus e che l'anno scorso ha vinto con il toscano lo scudetto a Napoli.