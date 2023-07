La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo colpo per la difesa della porta ed il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Hugo Lloris, portiere del Tottenham, che potrebbe finire sul mercato nelle prossime settimane ed arrivare a Milano come rinforzo per la rosa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi.

L'idea dell'Inter per la porta: Hugo Lloris dal Tottenham

In queste giornate di calciomercato potrebbe concretizzarsi la cessione di Andrè Onana al Manchester United [VIDEO], che secondo le ultime indiscrezioni dall'Inghilterra avrebbe intenzione di mettere sul tavolo circa 55 milioni di euro per il portiere camerunese dell'Inter; in caso di cessione del numero uno nerazzurro, la dirigenza starebbe pensando all'acquisto di Hugo Lloris, portiere attualmente in forza al Tottenham.

L'estremo difensore francese sarebbe in rotta con la dirigenza inglese e dunque Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero sperando di poter strappare un prezzo d'occasione per il cartellino del giocatore; tutto dipenderà dalla cessione eventuale di Onana e da come vorrà muoversi la dirigenza nerazzurra sul mercato portieri.

In prima linea per la difesa della porta sembrerebbe esserci comunque Anatoly Trubin, attualmente di proprietà dello Shaktar Donetsk, sul quale la dirigenza dell'Inter starebbe lavorando da diverse settimane.

La situazione della difesa dell'Inter

Per quanto riguarda la difesa, negli scorsi giorni la dirigenza nerazzurra ha riscattato ufficialmente il cartellino di Francesco Acerbi dalla Lazio, versando nelle casse del club biancoceleste una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Nel frattempo ha rinnovato il suo contratto Alessandro Bastoni, che rimarrà in nerazzurro fino al 2028 con uno stipendio adeguato a circa 5,5 milioni di euro a stagione.

Anche Matteo Darmian ha rinnovato il suo contratto negli scorsi mesi fino al 2024, con una clausola per un rinnovo automatico per un'altra stagione a circa 2,5 milioni di euro.

Negli scorsi giorni è stato poi ufficializzato il passaggio a parametro zero di Milan Skriniar al Paris Saint Germain; il difensore non aveva rinnovato il suo contratto con i nerazzurri e pertanto la sua cessione non ha portato introiti nelle casse nerazzurre.

In bilico rimarrebbe sempre il contratto di Samir Handanovic, che dopo 11 stagioni all'Inter ancora non avrebbe rinnovato il suo contratto che è scaduto lo scorso 30 giugno; il portiere potrebbe lasciare i nerazzurri a parametro zero nelle prossime settimane.

Anche Danilo D'Ambrosio non ha rinnovato il suo contratto con l'Inter e pertanto sarà libero di trovarsi una nuova destinazione a parametro zero.