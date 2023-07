Secondo le ultime di mercato, la Juventus ed il suo neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorrebbero ringiovanire la rosa ecco che gli obiettivi per questo scopo sarebbero due: l'attaccante svizzero classe 2000 del Salisburgo Noah Okafor ed il difensore centrale dello Stoccarda Konstantinos Mavropanos.

Okafor piacerebbe alla Juventus: il Salisburgo lo valuterebbe 20 milioni di euro

La Juventus ed il suo nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbero cercando un giovane attaccante da aggiungere alla rosa ed il nome che piacerebbe al riguardo sarebbe quello di Noah Okafor.

Il centravanti svizzero classe 2000 è attualmente ai box per una frattura al metatarso riportata nel corso della stagione 22/23, ma nonostante questo la sua annata è stata più che positiva, con 10 gol e 5 assist ottenuti nel complessivo. Per questa ragione il Salisburgo, il club che ne detiene il cartellino, valuterebbe Okafor circa 20 milioni di euro, una cifra abbordabile per un centravanti di soli ventitré anni già compiuti. Oltre allo svizzero la Juventus terrebbe comunque sotto osservazione altri profili per il ruolo del centravanti come ad esempio Jonathan David: il bomber del Lille, che avrebbe una valutazione importante da 60 milioni di euro, potrebbe arrivare alla Juve solo nel caso in cui la società bianconera vendesse prima Dusan Vlahovic.

Sullo sfondo per la "Vecchia Signora" resterebbe sempre viva la pista per Beto, attaccante portoghese dell'Udinese che sarebbe valutato dai friulani 30 milioni di euro.

Juventus, per la difesa piacerebbe Mavropanos, centrale greco dello Stoccarda

Oltre all'attaccante la Juventus potrebbe acquisire anche un difensore centrale, specie se Leonardo Bonucci dovesse rientrare in quella lista degli esuberi che Giuntoli vorrebbe tagliare: il nome che piacerebbe in questo caso sarebbe quello di Konstantinos Mavropanos.

Il centrale greco classe '97 è attualmente in forza nello Stoccarda, club tedesco con il quale ha firmato un contratto che scadrà nel 2025. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Oltre a Mavropanos la Juventus terrebbe d'occhio anche altri profili per il ruolo del difensore centrale come ad esempio Robin Le Normand: lo stopper francese naturalizzato spagnolo si trova alla Real Sociedad, società iberica che non sarebbe disposta a cederlo per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro, una somma importante a cui la Juve potrebbe accedere in caso di una cessione. Sullo sfondo per la retroguardia bianconera resterebbe sempre il nome di Pau Torres, centrale del Villareal che avrebbe una valutazione da 45 milioni di euro.