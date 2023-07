La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile colpo per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi in questa sessione di mercato ed il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Lorenzo Insigne, attaccante attualmente in forza al Toronto FC in Canada.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Lorenzo Insigne dal Toronto

In questa stagione l'attaccante italiano ha disputato 13 partite nel campionato degli Stati Uniti, segnando 3 reti e fornendo due assist ai compagni; il giocatore sarebbe finito nell'orbita dell'Inter come possibile sostituto di Joacquin Correa.

L'attaccante argentino infatti sarebbe in uscita dai nerazzurri, che vorrebbero riuscire a piazzarlo a titolo definitivo, rientrando in parte dell'investimento fatto sul giocatore, che però avrebbe deluso le aspettative e dunque potrebbe lasciare in questa sessione di mercato.

Sul calciatore ci sarebbe il forte pressing del Siviglia, che però starebbe cercando una soluzione con un prestito con diritto di riscatto allo scattare delle presenze del giocatore o della qualificazione alle coppe europee del club spagnolo.

L'Inter preferirebbe una cessione a titolo definitivo e dunque starebbe cercando ulteriori acquirenti, tra i quali ci potrebbe essere il Fenerbahce in Turchia, che avrebbe richiesto informazioni sul giocatore, anche se la destinazione non sembrerebbe essere gradita dal 'Tucu'.

In caso di partenza di Correa, l'Inter potrebbe spostare la propria attenzione su Lorenzo Insigne, che avrebbe già annunciato il suo desiderio di fare ritorno in Italia, anche se a rallentare l'eventuale trattativa sembrerebbe esserci lo stipendio dell'attaccante italiano che ad oggi percepisce circa 7,5 milioni di euro annui, troppi per la spending review in atto nella società nerazzurra.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

In questa sessione di mercato uno degli obiettivi principali dei nerazzurri sembrerebbe essere il rientro a Milano di Romelu Lukaku, attualmente tornato al Chelsea; il club inglese vorrebbe circa 40-50 milioni per il cartellino del giocatore e la dirigenza nerazzurra per ora starebbe prendendo tempo chiedendo un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.

Nel frattempo Edin Dzeko ha lasciato i nerazzurri, trasferendosi a parametro zero ad Istanbul, al Fenerbahce; l'unico giocatore che per ora sembrerebbe esser certo di rimanere nell'attacco sarebbe Lautaro Martinez, anche se ci sarebbero diverse sirene su di lui soprattutto dalla Spagna, con il Real Madrid interessato al cartellino del giocatore per sostituire la partenza di Karim Benzema.