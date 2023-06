Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Joaquin Correa. L'attaccante argentino anche in questa stagione ha deluso le aspettative e ormai anche il rapporto con i tifosi sembra essersi incrinato alla luce dei mugugni che ci sono allo stadio Meazza quando scende in campo. Per questo motivo si starebbe lavorando ad una sua possibile cessione e tra le società interessate ci sarebbe l'Atalanta. La Dea rivoluzionerà l'attacco in estate e il Tucu sembra essere uno dei profili che piace a Gian Piero Gasperini anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare su tutto il fronte offensivo.

Il Torino in estate potrebbe rivoluzionare gli esterni. I granata vogliono alzare il livello ed essere competitivi in maniera stabile per un piazzamento europeo. Proprio per questo motivo si stanno guardando intorno per regalare rinforzi notevoli a Ivan Juric, e uno dei nomi che piace maggiormente sarebbe quello di Fabiano Parisi, attualmente in forza all'Empoli.

Atalanta su Correa

L'Atalanta è pronta a rivoluzionare il reparto avanzato la prossima estate visto che nessun elemento è sicuro della permanenza a Bergamo, in particolar modo i vari Boga, Luis Muriel e Duvan Zapata, con gli ultimi due che sembrano essere arrivati a fine ciclo. Per questo motivo il club di Percassi si sta guardando intorno e tra i profili sondati ci sarebbe quello di Joaquin Correa.

L'attaccante argentino ha ancora una volta deluso all'Inter, segnando solamente tre reti in campionato e una in Champions League.

I nerazzurri hanno fatto un investimento importante nell'estate del 2021, prendendolo dalla Lazio per oltre 30 milioni di euro, ma non ha mai giustificato tale cifra e ora il suo valore si è dimezzato. A bilancio si trova per 15 milioni di euro, e il club meneghino non vorrebbe realizzare una minusvalenza. Alla luce di ciò, la società nerazzurra potrebbe anche imbastire un affare con la Dea inserendo il cartellino di Correa nella trattativa per Giorgio Scalvini, che piace molto all'Inter per rinforzare la difesa e valutato 40 milioni di euro dall'Atalanta.

L'offerta del Torino per Parisi

Il Torino avrebbe sondato il terreno per Fabiano Parisi per regalare a Ivan Juric un esterno sinistro di alto livello. I granata, infatti, vogliono tornare in Europa e per farlo vogliono dare all'allenatore, che ha deciso di restare, una rosa competitiva in ogni reparto. Il classe 2000 può far bene sia da terzino sinistro in una difesa a quattro, sia da quinto a sinistra e questo lo rende un innesto molto gradito.

L'Empoli lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il Toro potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Demba Seck e un conguaglio economico sui 10 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca.