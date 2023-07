La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe ragionando su un nuovo possibile inserimento a centrocampo per rinforzare la rosa a disposizione del mister Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore di Calciomercato estivo sarebbe quello di Lazar Samardzic, centrocampista attualmente di proprietà dell'Udinese; per convincere il club friulano a cedere il giocatore serbo i nerazzurri starebbero pensando all'inserimento del cartellino di Stefano Sensi come contropartita tecnica per uno scambio a cui aggiungere un conguaglio economico.

L'Inter su un nuovo nome a centrocampo: piacerebbe Samardzic dall'Udinese

Il centrocampista serbo di origini tedesche sarebbe finito nel mirino di diversi top club soprattutto in Italia, con Inter e Juventus che starebbero seguendo da vicino la situazione del giocatore. L'Udinese dal canto suo starebbe aspettando eventuali offerte ufficiali, sperando che sul giocatore si possa scatenare un'asta per il suo cartellino.

Nel frattempo i nerazzurri avrebbero intenzione di provare a proporre al club friulano il cartellino di Stefano Sensi come contropartita tecnica per ottenere uno sconto sul cartellino del giocatore serbo: l'Udinese però, dalle ultime notizie di calciomercato, preferirebbe il giocatore italiano Giovanni Fabbian, che però i nerazzurri vorrebbero tenere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

La situazione del centrocampo dell'Inter ad oggi: via Brozovic, dentro Frattesi

Nelle prime giornate di calciomercato estivo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno perfezionato la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, nella Saudi Pro League, per una cifra di circa 18 milioni di euro; il centrocampista croato avrà uno stipendio di circa 27 milioni di euro annui con un nuovo contratto di 3 stagioni in Arabia Saudita.

La direzione sportiva dell'Inter ha anche completato l'acquisizione con un prestito con obbligo di riscatto del cartellino di Davide Frattesi dal Sassuolo per una cifra complessiva che si avvicina ai 33 milioni di euro.

Dopo la sua esperienza con la Juventus, terminata con il mancato rinnovo del contratto, è arrivato in nerazzurro anche Juan Cuadrado, acquisito a parametro zero con un nuovo contratto di una stagione a circa 3 milioni di euro totali comprensivi di bonus.

Per il centrocampo in uscita sembrerebbe poter esserci Dumfries, che piacerebbe al Barcellona nella Liga spagnola, con il tecnico Xavi che starebbe pressando per acquisire il giocatore come rinforzo per puntare ad un rilancio internazionale, dopo la vittoria del campionato nella scorsa stagione ma una cattiva annata a livello europeo.