Ballo Tourè è pronto a salutare il Milan. L'esterno francese è infatti nel mirino del Fulham pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 4 milioni di euro per concludere la trattativa. Con la cessione del terzino classe 97, i rossoneri sono pronti a ritornare sul fronte acquisti per coprire la casella di vice Theo Hernandez. Diversi i nomi in ballo.

Milan, idee per la fascia sinistra: da Calafiori a Ruggeri

Vista la richiesta importante per Andrea Cambiaso da parte della Juventus, il club rossonero sta virando su altri obiettivi tra i quali ci sarebbe anche Riccardo Calafiori, talentuoso esterno italiano classe 2002 che si è guadagnato uno spazio importante nel Basilea arrivando fino alla semifinale di Conference League.

Il giovane terzino potrebbe così ritornare in Italia con il diavolo che starebbe valutando questo profilo per ricoprire il ruolo che lascerà vacante Ballo Tourè.

Il 21enne ex Roma non è però il solo calciatore seguito dal club rossonero per rinforzare le corsie esterne. Il Milan guarderebbe infatti anche in casa Sassuolo laddove interesserebbe Rogerio, esterno brasiliano che in questi anni è stato accostato a diverse squadre importanti come la Juventus. Il club neroverde valuta 10-12 milioni di euro il suo numero tre, seguito anche da alcuni club europei.

Il Milan starebbe prendendo in considerazione anche la candidatura di Matteo Ruggeri, classe 2001 dell'Atalanta. L'arrivo dei nuovi esterni Bakker e Kolasinac potrebbe infatti togliere spazio al difensore dell'Under 21 italiana che potrebbe così decidere di lasciare Bergamo.

Milan, possibile addio per Saelemakers

Oltre a completare la rosa in diversi ruoli come difesa e centrocampo, il Milan sta valutando le cessioni di quei calciatori che potrebbero avere poco spazio nelle rotazioni di Pioli. Con l'arrivo di Chukuweze dal Villareal, resta in bilico la posizione di Alexis Saelemakers che potrebbe lasciare Milano già in questa finestra di Calciomercato.

L'esterno belga ha tanti estimatori in giro per l'Europa e di fronte all'offerta giusta il club rossonero potrebbe decidere di prendere in considerazione un'eventuale cessione.

Nella stessa situazione c'è anche Junior Messias, seguito dal Torino di Urbano Cairo che vuole rinforzare la batteria di trequartisti a disposizione di Ivan Juric.

Il brasiliano potrebbe rientrare in uno scambio con Wilfried Singo che piace proprio ai rossoneri come alternativa importante a capitan Calabria.

Infine, da monitorare anche il futuro di Ante Rebic e Divock Origi. Il primo è nel mirino di diverse squadre europee, mentre l'ex Liverpool è un obiettivo di mercato del West Ham che vuole rinforzare il reparto offensivo a disposizione di David Moyes.