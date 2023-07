Nelle ultime stagioni con Andrea Agnelli presidente la Juventus ha fatto diversi aumenti di capitale con ben 700 milioni di euro arrivati per sostentare il bilanci societario ma anche per agevolare l'acquisto di giocatori utili al progetto sportivo bianconero. Le ultime notizie che arrivano dal giornalista sportivo Luca Momblano parlano però di un'altra possibile ricapitalizzazione per la Juve, nonostante l'amministratore delegato della Exor John Elkann lo scorso novembre avesse dichiarato che non c'è la volontà da parte della proprietà bianconera di fare altri aumenti di capitale.

Il giornalista sportivo Momblano ha parlato di possibile ricapitalizzazione da parte della Juve

'Nell’ambiente Juve comincia a prendere piede l’ipotesi di una ricapitalizzazione'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in una recente diretta Twitch su Juventibus. Una decisione che darebbe la possibilità alla società bianconera di investire sul mercato con decisione magari andando ad acquistare anche giocatori importanti che potrebbero garantire subito un ritorno alla vittoria.

L'eventuale aumento di capitale potrebbe essere ad agosto ma c'è da dire che rimane evidente l'esigenza da parte della società bianconera di fare le cessioni non solo per motivi economici ma anche perché ci sono troppi giocatori nella rosa bianconera che non aiuterebbero il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri.

Un alleggerimento che sarebbe importante soprattutto per l'esclusione dalla Conference League su decisione della Uefa.

Il mercato della Juve

Una ricapitalizzazione eventuale che sarebbe motivata anche dal fatto che la Juventus non ha ricevuto in questa stagione i ricavi commerciali per la partecipazione in Champions League a causa della penalizzazione subita per il caso plusvalenze.

Non giocare la massima competizione europea significa mancati ricavi per almeno 60 milioni di euro.

A proposito di monetizzazione, la Juventus lavora alle cessioni. A tal riguardo si parla soprattutto della partenza di Denis Zakaria ma anche di quella di Weston McKennie. Potrebbe partire in prestito Fabio Miretti, per quanto riguarda il settore avanzato nonostante l'Interesse del Chelsea, potrebbe rimanere Dusan Vlahovic anche con l'eventuale approdo di Romelu Lukaku nella società bianconera. Il giocatore belga non avrebbe accettato un'offerta dall'Arabia Saudita.