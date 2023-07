La Juventus è attesa da un inizio di stagione in cui dovrà dare risposte importanti considerando la rosa che ha a disposizione Massimiliano Allegri e il fatto che il club disputerà soltanto la Serie A e la Coppa Italia.

L'obiettivo è tornare protagonisti in Italia con tutte le pressioni del caso che questa volta saranno sul tecnico juventino come evidenziato anche dal giornalista sportivo Fabio Santini, che a Tmw Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha sottolineato come in caso di annata deludente il club potrebbe valutare delle alternative, prima su tutte Luciano Spalletti.

Il giornalista sportivo Santini ha parlato di Massimiliano Allegri

'Siamo convinti al 100% che Allegri rimarrà, qualora la Juventus non dovesse fare un inizio come si deve? Ci sono tanti punti di domanda'. Queste le dichiarazioni di Fabio Santini a Tmw Radio sul futuro professionale di Massimiliano Allegri.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che ci sono due "fantasmi" che influenzano la posizione di Allegri alla Juventus. Uno è Luciano Spalletti, il quale sta inviando messaggi chiari e diretti a Cristiano Giuntoli (il nuovo "Football Director" della Juventus). L'altro è Antonio Conte, che sarebbe ansioso di ricostruire la Juventus a condizione che vengano messe sul tavolo richieste finanziarie accettabili.

Fabio Santini ha parlato anche del mercato della Juventus e del possibile arrivo di Lukaku

Quanto al mercato della Juventus, Santini ha affermato come attualmente si trovi in una situazione di stallo: "E' ferma. Lukaku per me poi alla fine arriverà. E' bloccata dalla pubalgia di Vlahovic. Il progetto di Giuntoli era vendiamo il serbo, portiamo a casa 70 mln e reinvestiamo come si deve.

Il PSG a un passo da Vlahovic ha letto le relazioni mediche e ha detto che se ne riparla a gennaio. La pubalgia si cura solo stando fermi. Vlahovic sta bloccando il mercato, a meno che non si decida di vendere in Premier Federico Chiesa. Un altro che può rendere è il portiere polacco Szczęsny, ma non è un'operazione veloce quella da fare col Bayern Monaco".

Insomma sarebbe la situazione legata a Dusan Vlahovic a tenere banco in casa bianconera tenendo in ostaggio i dirigenti che vorrebbero fare mercato.

Senza gli introiti legati alla Champions League il club deve stare molto attento ai conti e potrebbe anche valutare la cessione di un big a patto che arrivino delle offerte all'altezza. Proposte che al momento non sarebbero però arrivate.