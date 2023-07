Kenan Yldiz potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus, per poi essere o mandato in prestito a farsi le ossa, oppure giocare nella Juventus Next Gen e gradualmente essere inserito in prima squadra come successo ai vari Matias Soulé e Samuel Iling-Junior.

La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il Calciomercato. Si lavora alle cessioni ma intanto Massimiliano Allegri sta valutando da vicino diversi giovani che ha deciso di inserire nella rosa che è partita per la tournée americana. Kenan Yildiz è uno dei talenti che più sta dimostrando la sua bravura, in una posizione fra l'altro che abitualmente non ricopre, quella di mezzala.

Il classe 2005 ha la fiducia del tecnico e della società bianconera, come dimostra la volontà di non accettare un'offerta da 10 milioni di euro per il suo cartellino che sarebbe arrivata dal Fenerbahce. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e secondo le ultime notizie di mercato sarebbero iniziati i contatti fra gli agenti sportivi del giocatore e la società bianconera per valutare il prolungamento di contratto. La volontà della Juventus sarebbe quella di far sottoscrivere al giocatore una nuova intesa contrattuale per diverse stagioni entro fine anno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus è pronta ad investire sul talento Kenan Yildiz per il presente e per il futuro.

Il giocatore di nazionalità turca sta dimostrando durante la tournée estiva con la prima squadra tutta la sua bravura in un ruolo che non è neanche il suo, quello di mezzala, sostituendo Pogba che sta recuperando e potrebbe ritornare disponibile per fine agosto. Una volta recuperato il francese Kenan Yildiz potrebbe andare a rinforzare la Juventus Next Gen che sarà impegnata nel campionato di Serie C ma sarà importante però trovare un'intesa contrattuale con il giocatore.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ed entro l'anno è atteso l'incontro decisivo fra gli agenti sportivi di Yildiz e la società bianconera.

I giovani della Juventus

A proposito di giovani la Juventus sta valutando anche Dean Huijsen, altro classe 2005 crescito molto negli ultimi mesi e che in molti definiscono come il futuro centrale difensivo di sinistra della difesa a tre della Juventus.

Anche in questo caso una valutazione sarà fatta nelle prossime settimane, con il giovane che potrebbe anche andare a giocare in prestito. Potrebbe invece giocare nella Juventus Next Gen da titolare Nonge Boende, centrocampista belga classe 2005. Il giovane sembra attualmente quello meno pronto per un'eventuale prestito in Serie B o Serie A ed un'altra stagione in Serie C potrebbe essere molto importante per la sua crescita professionale ed umana.