Secondo le ultime indiscrezioni l'Inter nella persona di Giuseppe Marotta avrebbe avuto un contratto telefonico con Paulo Dybala per sondare il terreno sulle volontà della "Joya".

Nel frattempo il club nerazzurro sarebbe alla ricerca di un centravanti e il preferito resterebbe Folarin Balogun dell'Arsenal.

Dybala-Inter ci risiamo: Marotta avrebbe contattato la Joya

L'Inter e Paulo Dybala sarebbero entrati di nuovo in contatto: a renderlo noto è il Corriere della Sera, che ha evidenziato come l'ad del club nerazzurro Giuseppe Marotta avrebbe chiamato in prima persona la Joya per sondare il terreno per un suo eventuale passaggio a Milano.

Dybala, non avendo ancora trovato l'accordo con la Roma per il rinnovo, attualmente potrebbe essere prelevato dal club giallorosso pagando una clausola rescissoria nel suo contratto valida per l'Italia da 12 milioni di euro, una cifra esigua se si confronta con le qualità espresse anche quest'anno dalla Joya nella Capitale. Inoltre per l'argentino e l'Inter, si tratterebbe di un ritorno di fiamma, visto che già la scorsa estate Dybala era stato vicino a vestire i colori nerazzurri salvo poi vedersi preferire da Romelu Lukaku.

In tutto questo è doveroso però ricordare due aspetti: la clausola rescissoria nel contratto dell'argentino avrà validità fino al prossimo 31 di luglio e inoltre da indiscrezioni che filtrano dalla Capitale, Dybala e il suo entourage sarebbero propensi a rinnovare con la Roma, aumentando lo stipendio del calciatore fino a un massimo di circa 7 milioni di euro e portandolo in scadenza nel 2026.

Inter, in attacco piace Balogun ma costa troppo: le alternative Morata e Beto

L'Inter, oltre a Dybala, cercherebbe anche altri nomi che possano aumentare la qualità del reparto offensivo e allo stesso tempo infiammare la piazza nerazzurra e per questa ragione il prescelto potrebbe essere Folarin Balogun. Il centravanti rientrato all'Arsenal dopo un'annata da protagonista vissuta in Francia con la maglia del Reims, è giovane, potente e goleador e per questa serie di ragioni verrebbe valutato tanto dai "Gunners", circa 40 milioni di euro.

Una cifra che l'Inter aveva programmato di voler spendere per Lukaku ma che non vorrebbe utilizzare per Balogun. Ecco perché sullo sfondo sarebbero sempre validi i nomi di Alvaro Morata e Beto: per quanto concerne lo spagnolo, l'Atletico Madrid non vorrebbe lasciarlo partire per meno di 21 milioni di euro, cifra pari alla clausola rescissoria posta nel contratto dell'iberico. Per quanto concerne Beto invece, l'Udinese valuterebbe il centravanti portoghese circa 30 milioni di euro.