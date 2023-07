La Juventus è al lavoro per definire il mercato fra acquisti e cessioni.

La volontà della società bianconera sarebbe quella di confermare calciatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, ritenuti centrali nel progetto tecnico, collocando sul mercato gli elementi identificati come esuberi ma se dovessero arrivare offerte importanti la società bianconera potrebbe valutare anche una loro cessione.

Negli ultime ore si fa ad esempio un gran parlare di un interesse del Chelsea per il centravanti serbo, stesso discorso per il nazionale italiano con il Newcastle che dopo Tonali potrebbe optare per un altro calciatore italiano per rinforzare la propria rosa.

Chiesa potrebbe trasferirsi al Newcastle

La Juventus valuta Chiesa almeno 60 milioni di euro, per cifre inferiori non sarebbe disposta neanche a sedersi al tavolo delle trattative. La società inglese potrebbe inserire nell'affare una contropartita tecnica come Allan Saint-Maximin, centrocampista francese che sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale dopo 4 stagioni in Premier League. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, per questo gli inglesi potrebbero offrire il giocatore transalpino più 30-40 milioni di euro cash.

Dusan Vlahovic viene invece valutato 80 milioni di euro: in caso di cessione in questo caso il club potrebbe poi puntare su Jonathan David del Lille, valutato circa 45 milioni di euro.

L'alternativa sarebbe Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham in prestito con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro.

Pugno duro del club con gli esuberi

Sul fronte cessioni continua a tenere banco la clamorosa indiscrezione che racconta come nelle ultime ore Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna avrebbero comunicato a Leonardo Bonucci di essere fuori rosa.

Il centrale potrebbe dunque lasciare Torino, insieme a lui potrebbero partire anche Daniele Rugani e Alex Sandro, altri elementi ritenuti fuori dal progetto tecnico.

Il tecnico Massimiliano Allegri valuterà Koni De Winter durante la preparazione estiva oltre al giovane Dean Hujsen, anche se in caso di cessione di Bonucci e Rugani potrebbe comunque arrivare un nuovo centrale difensivo, su tutti Mario Hermoso dell'Atletico Madrid.

Per quanto riguarda la fascia difensiva destro, dopo l'acquisto di Weah, si valuta il terzino destro Ivan Fresneda, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.