La dirigenza dell'Inter prosegue il lavoro alla ricerca di un esterno, vista la possibile partenza di Gosens in direzione Bundesliga, con le perdite a parametro zero di Skriniar e D'Ambrosio e l'acquisto di Bisseck dall'Aahrus, servirebbe un laterale giovane in grado di alternarsi con Di Marco nelle rotazioni di Simone Inzaghi nel 3-5-2 consolidato dell'allenatore ex Lazio.

Nelle ultime ore sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri il profilo di Owen Wijndal, che ha trascorso la stagione all'Ajax in Eredivisie e accetterebbe di buon grado il trasferimento in Italia dove ritroverebbe Dumfries e De Vrij, suoi compagni in nazionale.

Owen Wijndal, corsa e tattica a portata dell'Inter

La volontà di ringiovanire la rosa nerazzurra potrebbe proseguire, visto il recente interessamento per Wijndal, già seguito l'anno scorso dalla Juventus, che ha poi virato verso il più esperto Kostic per il ruolo di esterno sinistro. L'olandese, 20 presenze e 2 assist quest'anno in Eredivisie, si è distinto nella sua giovane carriera per la capacità di fornire assist grazie alla sua velocità palla al piede, ma anche per l'attenzione tattica e la duttilità che gli permetterebbe di ricoprire più ruoli tra le file dei nerazzurri.

Al momento non sarebbero giunte offerte ufficiali, ma Ausilio e Marotta potrebbero presto approdare in Olanda per accelerare la trattativa e fornire ad Inzaghi un nuovo esterno su cui contare per il prossimo campionato.

Gosens, sirene tedesche per l'ex Atalanta

Tra le possibili cessioni in casa Inter, c'è quella di Robin Gosens, che ha faticato in questa stagione a trovare continuità, vista la straripante annata di Di Marco ed una serie di infortuni che non gli hanno permesso di rendere al meglio. Il giocatore avrebbe espresso la volontà di trovare maggiore spazio, per questo la dirigenza meneghina sarebbe al lavoro in cerca di una nuova destinazione.

Al momento i club interessati sono quelli tedeschi, in particolare il Wolfsburg, che avrebbe messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro. La distanza dalla richiesta di 20 milioni dell'Inter è minima, per questo ci sarebbe fiducia per la chiusura dell'operazione, che vede però anche l'Union Berlino alla finestra che potrebbe presentare un'offerta al rialzo per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Bilancio calciomercato Inter, le ultime trattative

Prima di procedere con queste operazioni, la compagine nerazzurra deve ultimare un'importante cessione, quella di Onana, con il Manchester Utd che si sarebbe spinto fino alla soglia dei 55 milioni di euro, cifra richiesta per lasciare partire il portiere camerunese.

Inoltre, nella giornata del 13 luglio, è stato presentato il contratto di Di Gennaro, estremo difensore che ha già vestito i colori nerazzurri nelle giovanili, e che ora tornerebbe per ricoprire il ruolo di terzo portiere, in attesa di ulteriori dettagli riguardo all'acquisto del titolare che andrebbe a raccogliere la pesante eredità di Onana.