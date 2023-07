La Juventus, in queste settimane, si starebbe occupando soprattutto di cedere i giocatori che non rientrerebbero nei piani di Massimiliano Allegri. Inoltre, il club bianconero non avrebbe ricevuto nessuna offerta irrinunciabile per i suoi giocatori migliori. Tra i più chiacchierati ci sono principalmente Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Ma in questi ultimi giorni si sarebbe parlato anche di un possibile addio di Wojciech Szczesny che sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco.

Il giornalista Franco Leonetti, tramite Twitter, ha fatto il punto sul mercato della Juventus: “Szczesny verso la permanenza alla Juventus, così come Chiesa”.

Mentre per quanto riguarda le entrate, il club bianconero vorrebbe arrivare a Franck Kessie per rinforzare il suo centrocampo. La Juventus avrebbe già parlato con il Barcellona dell’ivoriano e Leonetti ha dato anche qualche aggiornamento sul suo futuro: “Pressing su Kessie: decide il giocatore”. I bianconeri e il Barcellona sarebbero vicini ad un accordo sulla base di un prestito per Kessie ma il giocatore non sarebbe così convinto di lasciare la Spagna dopo un solo anno.

Juventus al lavoro sul mercato

In queste fase di mercato Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sarebbero concentrati soprattutto sulle uscite.

Infatti, ci sarebbero da piazzare i vari Zakaria, Bonucci e Pellegrini. Questi tre giocatori non hanno nemmeno preso parte alla tournée americana della Juventus. Lo svizzero sarebbe nel mirino del West Ham e del Monaco, mentre l’esterno classe 99 vorrebbe tornare alla Lazio. La Juventus e i biancocelesti starebbero ragionando sulla possibilità di un nuovo prestito per Luca Pellegrini.

Per quanto riguarda Bonucci, ai bianconeri, sarebbe arrivata qualche offerta ma nessuna sarebbe stata soddisfacente per il giocatore. L’intenzione di Bonucci sarebbe quella di rimanere a Torino. Mentre per quanto riguarda Dusan Vlahovic si sarebbe parlato molto dell’interessamento di diversi club ma per ora alla Juventus non sarebbe arrivata nessuna offerta ufficiale.

Inoltre, Cristiano Giuntoli ha rivelato che i bianconeri puntano molto sul serbo. Del futuro di Dusan Vlahovic ne ha parlato anche Franco Leonetti: “Vlahovic senza un' offerta irrinunciabile rimane, come già detto”, ha scritto il giornalista su Twitter.

Si aspetta il rientro della squadra dagli States

La Juventus, in questi giorni, è in America e al seguito dei ragazzi di Massimiliano Allegri ci sono anche molti giovani. Il tecnico livornese starebbe valutando tutti i ragazzi bianconeri e dopo la tournée deciderà chi merita di restare e chi invece necessita di un’esperienza in prestito. Proprio del futuro dei giovani ne ha parlato anche Franco Leonetti: “Dopo la tournée americana scatterà una nuova fase di mercato: valutazione di alcuni giovani e non solo”. Adesso non resterà che attendere il mese di agosto per capire se il mercato della Juventus si sbloccherà oppure no.