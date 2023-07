La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per provare ad arrivare a Franck Kessie. La Juventus avrebbe già avuto dei colloqui con il Barcellona per l’ex Milan e in queste ore sarebbero attesi altri contatti tra le parti, visto le due squadre sono entrambe a Los Angeles.

Secondo quanto trapela Cristiano Giuntoli avrebbe in agenda proprio un contatto con Kessie per provare a ottenere il sì del giocatore, il quale finora avrebbe ancora qualche dubbio sul proprio futuro.

Giuntoli in pressing su Kessie

Cristiano Giuntoli vorrebbe arrivare a una soluzione per Franck Kessie in tempi brevi: il suo obiettivo sarebbe quello di sfruttare la vicinanza geografica tra Juventus e Barcellona per arrivare alla fumata bianca.

Le due squadre sono in tournée a Los Angeles e per questo motivo i contatti si sarebbero intensificati. Ora la missione di Cristiano Giuntoli sarebbe quella di convincere definitivamente anche lo stesso Kessie, che al momento avrebbe qualche perplessità nel lasciare il Barcellona dopo appena un anno. Inoltre, su di lui ci sarebbero anche le attenzioni di alcuni club di Premier League e del massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Secondo quanto emerge il ds Giuntoli vorrebbe avere una risposta definitiva prima di tornare in Italia.

La squadra di Allegri lavora a Los Angeles

In queste ore, la Juventus si sta allenando intensamente a Los Angeles. I giocatori stanno mettendo "benzina" nelle gambe e lavorando tanto dal punto di vista fisico.

Alcuni calciatori, però, stanno facendo un lavoro differenziato, fra essi ci sono Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Il francese sarebbe ancora indietro e per il momento non sarebbe possibile stabilire una data per il suo rientro. Mentre per quanto riguarda il serbo, Allegri preferirebbe gestirlo per evitare i guai legati alla pubalgi: il centravanti dovrebbe saltare la gara contro il Milan del 28 luglio.

Chi, invece, sembra in grande spolvero è Federico Chiesa, che sta lavorando con grande intensità per essere al meglio in vista della prima giornata di campionato. In particolare Chiesa dovrebbe guidare l’attacco della Juventus anche nel match del 28 luglio contro il Milan. Al suo fianco dovrebbe esserci Moise Kean, visto che anche Arkadiusz Milik sta lavorando a parte.