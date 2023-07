Denzel Dumfries è pronto a continuare l'esperienza con la maglia dell'Inter. A differenza della passata stagione dove l'esterno olandese sembrava il giocatore da sacrificare per reinvestire il denaro sul fronte acquisti, in questa finestra di mercato tutto è cambiato con l'Inter che ha deciso di puntare forte sull'ex Psv.

Inter: conferma per Dumfries, Gosens nel mirino del Wolfsburg

L'esterno olandese è uno dei perni dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi ed è pronto ad una nuova annata con la casacca nerazzurra. Infatti, stando alle ultime notizie di mercato il Chelsea e soprattutto il Manchester United avrebbero mollato la presa sull'ex Psv.

In particolare, i Red Devils sarebbero pronti alla conferma di Wan-Bissaka come esterno destro; una conferma che bloccherebbe qualsiasi tentativo di affondo per Dumfries. Inzaghi può così tirare un sospiro di sollievo e con l'arrivo di Juan Cuadrado, il versante destro potrebbe risultare uno dei punti di forza della formazione nerazzurra.

Se a destra sembra tutto scritto, l'Inter sta valutando qualche operazione sul versante opposto con il solo Federico Dimarco che viaggia verso la riconferma. Infatti, le sirene tedeshe per Robin Gosens non sono ancora svanite. Dopo l'Union Berlino, anche il Wolfsburg avrebbe mostrato un interesse importante per l'esterno nerazzurro. L'Inter valuta 20-25 milioni l'ex terzino dell'Atalanta.

In caso di addio di Gosens, il club nerazzurro potrebbe virare su Carlos Augusto, valutato 30 milioni di euro dal Monza.

Inter: difficile la pista Dybala, pressing su Balogun

Altro snodo cruciale del Calciomercato dell'Inter è rappresentato dall'arrivo di almeno un attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi, viste le partenze di Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Stando alle ultime notizie di mercato, il direttore sportivo Giuseppe Marotta avrebbe effettuato un tentativo per Paulo Dybala che prima del suo approdo a Roma era stato accostato fortemente proprio ai colori nerazzurri. Nel contratto della Joya sono presenti due clausole, una da 12 milioni di euro. Una trattativa che però appare molto complicata vista la volontà del club giallorosso di rinnovare il contratto al campione argentino fino al 2026.

Per questo l'Inter, starebbe spingendo fortemente su Florian Balogun, ritornato all'Arsenal dopo l'ottima grande stagione in Ligue 1 con la maglia del Reims. L'attaccante inglese ha espresso la volontà di giocare ad alti livelli, con i Gunners che chiedono almeno 40 milioni di euro per trattare un'eventuale cessione. Sullo sfondo resta anche Alvaro Morata, valutato 21 milioni di euro dall'Atletico e nel mirino anche della Roma.

Infine, resta da capire anche la posizione di Correa che in caso di offerta importante potrebbe lasciare Milano. Zapata e Nzola le alternative.