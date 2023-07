Negli ultimi mesi la Juventus è stata alle prese con le numerose vicende extracalcistiche che hanno coinvolto il club e gli ex dirigenti.

I bianconeri, a inizio giugno, hanno chiuso i conti con la giustizia sportiva italiana, raggiungendo il patteggiamento per il secondo filone d'inchiesta basato su "manovra stipendi", rapporti con gli agenti e partnership sospette con le altre squadre.

L'unico procedimento che resta aperto per i bianconeri è quello dell'Uefa. Ma anche in questo caso a breve dovrebbe arrivare il responso definitivo.

Da Nyon sarebbero infatti in arrivo alcune indiscrezioni di un patto fra l'Uefa stessa e la Juventus che prevedrebbe la squalifica di un anno dalla coppe europee: in tal modo i bianconeri rinuncerebbero alla Conference League per salvaguardare così l'eventuale accesso alla Champions League 24/25.

La Juventus aspetta il verdetto da Nyon

E' partita lo scorso dicembre l'inchiesta Uefa, che agganciandosi alle vertenze italiane ha deciso di indagare per capire se l'accordo siglato coi bianconeri lo scorso agosto fosse o meno stato raggiunto sulla base di false comunicazioni in grado di sancire una violazione del FPF.

Il verdetto dovrebbe arrivare entro la prossima settimana, previsione confermata anche dal Presidente FIGC Gabriele Gravina che nelle scorse ore ha sottolineato come la decisione dell'Uefa arriverà a breve evidenziando come tra le parti ci siano dialoghi costanti. L'ultima indiscrezione parla dell'ennesimo accordo: la Juventus rinuncerebbe alla Conference League per chiudere tutto subito e salvare così l'eventuale qualificazione alla Champions League 2024-25, sempre che ovviamente i bianconeri si piazzino almeno quarti nella Serie A che ripartirà ad agosto prossimo.

Inizia la preparazione estiva

Il 10 luglio prossimo intanto la Juventus tornerà alla Continassa per mettere nel mirino la nuova stagione. Al JTC sono attesi infatti tutti i calciatori che ai primi di giugno non sono stati impegnati con le rispettive nazionali.

Il gruppo si comporrà definitivamente il 17 luglio mentre il 20 luglio è prevista la partenza per la tournee negli Stati Uniti.

In USA, la Juventus disputerà le prime partite amichevoli che serviranno a mettere minuti nelle gambe in vista delle prima giornata di Serie A che vedrà i bianconeri impegnati ad Udine. Guarda caso, Udinese vs Juventus è stata anche l'ultima gara dello scorso campionato, con gli uomini di Allegri vittoriosi per 0-1 grazie ad un gol di Federico Chiesa.