Secondo quanto scrive il giornalista sportivo Gianluca di Marzio, il Milan sta lavorando nel trovare rinforzi per la fascia sinistra della difesa. Dopo gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic e Marco Sportiello, i milanesi sono determinati a consolidare ulteriormente il settore difensivo.

L'esigenza nel trovare un'alternativa a Theo Hernandez è motivata dal fatto che Fodé Ballo-Touré sembra essere destinato a lasciare il Milan per trasferirsi al Bologna o al Nizza. Di conseguenza, la società milanese sta valutando diverse possibilità per colmare questa lacuna sulla fascia sinistra, e uno dei nomi che piacciono è quello di Andrea Cambiaso.

Il terzino classe 2000, di cartellino di proprietà della Juventus, ha vestito la maglia del Bologna nella scorsa stagione, e costerebbe circa 25 milioni.

'Il Milan pensa anche ad Andrea Cambiaso per la fascia sinistra difensiva, il giocatore classe 2000 di cartellino di proprietà della Juventus nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bologna. Il Milan vuole un giocatore italiano per quel ruolo. La somma richiesta dalla Juventus per il giocatore è alta: si parla di 25 milioni di euro'. Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in riferimento a Cambiaso come nome che piace al Milan come rinforzo per la fascia sinistra difensiva.

Altro giocatore che sarebbe seguito dal Milan è Luca Pellegrini, che però potrebbe far ritorno alla Lazio dopo il prestito della seconda parte della scorsa stagione

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterà da vicino Cambiaso durante la preparazione estiva e solo deciderà una sua eventuale partenza. Intanto a proposito di cessioni la società bianconera lavora alle partenza di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie.

Potrebbero lasciare Torino in prestito Filippo Ranocchia e Fabio Miretti. Il primo è vicino all'Empoli, il secondo alla Salernitana. Potrebbe arrivare anche un giocatore per la fascia sinistra. Non sarà Fabiano Parisi, che si trasferirà alla Fiorentina, la società bianconera potrebbe fare un'offerta per Carlos Augusto, che piace anche all'Inter.

Il contratto del brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2024 e con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe approdare a Torino.

Se dovesse arrivare un'offerta importante potrebbe lasciare la società bianconera anche Dusan Vlahovic. Piace come sostituto Jonathan David, giocatore del Lille e della nazionale del Canada valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese. Si parla anche di Romelu Lukaku, il belga avrebbe raggiunto un'intesa contrattuale con la società bianconera.