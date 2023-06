Giocatori che arrivano e altri che partono. Alcuni ritornano solo per poi ripartire, mentre altri tornano per rimanere dopo una breve ma significativa esperienza lontano da Torino. È il caso di tre giovani in particolare: Koni De Winter, Andrea Cambiaso e Nicolò Rovella. Per loro, la possibilità di far parte della rosa di Allegri nella prossima stagione è concreta. Nonostante si tratti di ritorni a casa, potrebbero essere considerati come nuovi acquisti per la Juventus in questo mercato estivo.

De Winter potrebbe essere una delle alternative per la difesa della Juventus

De Winter ha trascorso solo una stagione in prestito, ma è stato un periodo di crescita che ha convinto la Juventus a tenerlo nella prima squadra. A Empoli, ha dimostrato grandi progressi nel ruolo di difensore centrale, il suo ruolo principale. Allegri potrebbe sfruttarlo come elemento di supporto nella difesa a tre, al posto di Gatti sulla fascia destra o come vice Danilo sulla sinistra, nel caso in cui Alex Sandro dovesse seguire le offerte che sembrano arrivare dall'Arabia Saudita. De Winter è stato scoperto giovanissimo e ha fatto parte della Juventus sin dall'Under 17. È considerato uno dei talenti più promettenti del mercato negli ultimi anni, tanto che l'estate scorsa l'Ajax aveva manifestato interesse per lui.

Tuttavia, i bianconeri hanno deciso di trattenerlo per seguire da vicino la sua crescita. Ora puntano su di lui, anche se la sua permanenza in rosa non è ancora certa a causa degli imprevisti che possono derivare da questa lunga estate di mercato.

Cambiaso potrebbe essere l'alternativa a Weah

Lo scorso anno, nel suo unico giorno come calciatore della Juventus, Cambiaso ha avuto un colloquio con Allegri, e i due hanno stabilito di ritrovarsi quest'estate.

Durante l'ultima stagione, l'esterno ambidestro ha fatto progressi significativi sotto la guida di Thiago Motta, e Allegri vorrebbe tenerlo alla Continassa. Finora, il club ha escluso la sua cessione dal discorso di mercato. Il Bologna vorrebbe riaverlo in prestito per un'altra stagione, ma sembra più probabile che rimanga alla Juventus.

Potrebbe essere utilizzato come riserva di Weah sulla fascia destra o, all'occorrenza, sulla sinistra nel caso in cui arrivasse un'offerta importante per Iling Jr. Il giovane ha numeri e potenzialità da essere un elemento importante della rosa, con l'obiettivo di entrare nel futuro della Nazionale italiana.

Rovella dovrebbe sostituire Paredes

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rovella avrebbe avuto di recente un contatto telefonico diretto con Allegri. Il tecnico avrebbe confermato la volontà di tenerlo in squadra al posto di Paredes. Già lo scorso anno, Allegri aveva apprezzato il centrocampista, che ha confermato le sue qualità con una stagione di alto livello al Monza. Il giocatore classe 2001 sarà utile all'inizio della stagione anche come sostituto temporaneo di Fagioli, che sarà in fase di recupero da un infortunio alla spalla, ma soprattutto aprirà nuove possibilità di gioco nel corso della stagione.