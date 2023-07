Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter ed il Chelsea avrebbero trovato l'accordo definitivo per Romelu Lukaku ma l'attaccante belga ed il suo avvocato non starebbero rispondendo alle chiamate nerazzurre.

Dietro a questo comportamento ci potrebbe essere l'inserimento della Juventus, che nella persona di Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto una settimana di tempo a Lukaku. Del belga e della possibilità che non torni all'Inter ha voluto inoltre dire la propria opinione Enrico Mentana su Instagram.

Il futuro di Romelu Lukaku sarebbe sempre più nebuloso con le nuove indiscrezioni trapelate in queste ore a dipingere un quadro più a tinte bianconere che nerazzurre. Inter e Chelsea avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del classe '93 che si baserebbe su un'offerta da 40 milioni di euro più bonus che porterebbero la trattativa ad un complessivo di 45 milioni, quanto richiesto al principio dai "Blues".

Tuttavia, sia Lukaku che il suo avvocato Ledure non starebbero rispondendo alle chiamate dell'Inter ne a quelle del Chelsea, alimentando i dubbi di un nuovo inserimento della Juventus.

La società bianconera, nella persona di Cristiano Giuntoli, avrebbe infatti contattato Lukaku chiedendogli una settimana di tempo per sistemare la situazione inerente Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo piacerebbe al PSG che cercherebbe un attaccante da inserire al posto di Mbappé qualora il fenomeno francese dovesse davvero partire per Madrid.

Qualora dunque la società transalpina si presentasse alla Continassa offrendo quei 70 milioni di euro richiesti dalla Juventus per Vlahovic, allora Giuntoli avrebbe la forza economica per rilanciare con il Chelsea per il profilo di Lukaku, andando cosi ad anticipare l'Inter come accadde per il caso Gleison Bremer.

Mentana snobba Lukaku: "Nessuno è insostituibile e la possibilità che lui abbandoni l'Inter mi lascia indifferente"

Di tutta questa telenovela che si sta creando intorno al profilo di Romelu Lukaku ha voluto parlare anche il giornalista notoriamente di fede Interista Enrico Mentana. "Per carità, magari sono l'unico, ma la possibilità che Lukaku lasci l'Inter mi lascia assolutamente indifferente. Dalla memoria mi riaffiorano più i gol decisivi sbagliati che quelli fatti nell'Inter, nel Chelsea, nella sua nazionale" cosi ha esordito Mentana in un secco messaggio pubblicato sulle proprie pagine Instagram nei confronti di Lukaku. Mentana ha poi continuato parlando del belga: "Nessuno è insostituibile, figuriamoci lui. E poi, se nella partita più importante è stato tenuto in panchina, tanto centrale nel progetto di Inzaghi non deve poi essere".