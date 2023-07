Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, Cristiano Giuntoli sarebbe vicinissimo a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus che potrebbe annunciarlo il 10 luglio, data in cui la squadra si radunerà per iniziare la nuova stagione.

Il ds toscano, una volta approdato alla Continassa potrebbe valutare delle cessioni, come esempio Dusan Vlahovic o Gleison Bremer.

Giuntoli e la Juventus sarebbero vicinissimi: la sua presentazione potrebbe avvenire il 10 luglio

Il rapporto tra la Juventus e Cristiano Giuntoli potrebbe presto iniziare: il ds toscano, avrebbe infatti trovato l'accordo con Aurelio De Laurentiis per liberarsi dal contratto che lo legava al Napoli fino al 2024 e quindi ora alla Continassa si conterebbero i giorni per annunciare l'arrivo del nuovo dirigente in bianconero.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal quotidiano piemontese Tuttosport, Giuntoli difficilmente potrebbe passare ufficialmente alla Juve in questa settimana a causa di alcune burocrazie da dover risolvere tra il toscano ed il Napoli. La prima data utile per annunciare il nuovo direttore sportivo della Juventus potrebbe essere il 10 luglio, giorno nel quale la formazione bianconera si ritroverà per dare inizio alla nuova stagione 2023/24.

Con Giuntoli la Juventus si rivoluziona: in attacco rischierebbero il posto sia Dusan Vlahovic sia Federico Chiesa

Con l'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus diverse cose potrebbero cambiare nella formazione bianconera e secondo il sito Juvenews.eu a rischiare il posto in primis sarebbero due elementi dell'attacco, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il serbo piacerebbe a diversi top club in Europa, tra tutti Real Madrid e Bayern Monaco e di conseguenza se una di queste dovesse presentarsi alla Continassa, allora Giuntoli potrebbe effettivamente considerare una sua cessione. Il prezzo del cartellino di Vlahovic si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro, una somma simile a quella che spese la stessa Juve quando lo prelevò dalla Fiorentina.

Per quello che riguarda Chiesa, l'esterno avrebbe diversi estimatori in Premier League come il Liverpool di Jurgen Kloop e la sua valutazione si attesterebbe intorno ai 60 milioni di euro.

Juve, Giuntoli pensa alle cessioni anche a centrocampo e in difesa

Cristiano Giuntoli, oltre a un attaccante, potrebbe sacrificare anche un difensore e un centrocampista.

Per quanto concerne il reparto arretrato, il nome che circola per una cessione sarebbe quello di Gleison Bremer, stopper brasiliano valutato circa 60 milioni di euro che piacerebbe al Tottenham.

Per la linea di mediana invece, gli elementi che Giuntoli vorrebbe vendere sarebbero gli stessi che la Juventus ha provato a cedere nella scorsa stagione, vale a dire Arthur, Denis Zakaria e Weston McKennie.