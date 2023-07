Iniziato il mercato estivo nella giornata del 1° luglio, sono scattate anche le trattative ufficiali. Tra le squadre più attive in Serie C, sia per le operazioni in entrata che in uscita, ci sarà quasi certamente il Crotone.

Il club rossoblù sarebbe prossimo a separarsi da alcuni calciatori ritenuti "fuori budget". Tra questi ci sarebbero l'attaccante Cosimo Chiricò, i difensori Vladimir Golemic e Vasile Mogos, e il centrocampista Jacopo Petriccione. A questi potrebbero aggiungersi altri nomi.

Nelle ultime ore l'Avellino avrebbe messo nella lista dei suoi obiettivi di mercato l'attaccante Eugenio D'Ursi e anche il difensore Federico Papini.

Crotone, D'Ursi può partire

Arrivato a gennaio dal Napoli a titolo definitivo, l'attaccante Eugenio D'Ursi non ha fatto la differenza come, invece, ci si sarebbe atteso, visto l'investimento effettuato dal club calabrese per acquisirne il cartellino.

L'avventura crotonese di D'Ursi potrebbe quindi concludersi anzitempo. Il suo nome sarebbe stato inserito dalla dirigenza dell'Avellino nella lista dei potenziali rinforzi. Sempre tra le fila del Crotone gli irpini avrebbero individuato in Federico Papini un calciatore utile, vista la sua attitudine a poter ricoprire sia il ruolo di terzino che di centrale difensivo.

Kargbo, offerte dalla Serie B

Altro calciatore che sarebbe prossimo all'addio al Crotone sarebbe l'attaccante Augustus Kargbo.

Il bomber della Sierra Leone - già vicino alla cessione alla Spal a gennaio - sarebbe diventato un nome gradito a tre club di Serie B.

Le squadre sarebbero Sudtirol, Cittadella e Pisa. Nella stagione 2022-2023 ha collezionato 31 presenze e 3 reti, la maggior parte delle quali messe a segno nel girone d'andata, mentre nella seconda parte dell'anno l'attaccante 24enne è partito spesso dalla panchina.

Crotone, tanti addii all'orizzonte

Nei prossimi giorni il Crotone darà il via alle cessioni. Dopo aver rivisto al ribasso il budget per il mercato, saranno diversi i protagonisti dell'ultima annata a congedarsi. Quasi sicuramente andrà via Cosimo Chiricò che potrebbe liberarsi con una clausola rescissoria di mille euro per poi passare al Benevento.

Valigie in mano anche per l'esterno Vasile Mogos e per il difensore e capitano Vladimir Golemic. Starebbe per finire l'esperienza crotonese anche di Jacopo Petriccione, uno dei giocatori dell'organico rossoblù con l'ingaggio più alto.

La Lucchese starebbe seguendo l'attaccante Guido Gomez, ritenuto elemento esperto e valido da poter inserire nella rosa per la prossima stagione.