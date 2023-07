In una stagione complicata, la Juventus ha lanciato diversi giovani che si sono ritagliati uno spazio importante nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Tra questi, c'è anche Fabio Miretti che grazie alle ottime prestazioni con la maglia della Vecchia Signora ha attenzionato diversi club italiani che sarebbero pronti ad un'offerta importante per convincere la Juventus a cedere il giovane centrocampista già in questa finestra di Calciomercato.

Juve, Miretti può partire, pronta nuova offerta per Milinkovic-Savic

Stando alle ultime notizie di mercato, il classe 2003 sarebbe finito nel mirino del Genoa appena promosso in Serie A che vuole sorprendere nella prossima stagione con Alberto Gilardino in panchina, e soprattutto della Salernitana di Paulo Sousa a caccia di un grande colpo a centrocampo per restare competitivi nel massimo campionato italiano.

In particolare, la società campana sarebbe pronta ad un'offerta con prestito più un obbligo di riscatto attorno ai 10-15 milioni per convincere la Juventus. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, soprattutto in caso di mancata partecipazione del club bianconero alle coppe europee.

Con l'eventuale cessione di Miretti, la Vecchia Signora è pronta a ritornare alla carica per Sergej Milinkovic Savic che nonostante il rinnovo di Adrien Rabiot, resta l'obiettivo numero uno per rinforzare la mediana a disposizione di Max Allegri. I bianconeri sarebbero pronti ad un'offerta cash più i cartellini di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella che piace molto a Maurizio Sarri come play davanti alla difesa.

Juve, anche la Fiorentina su Parisi

La Juventus continua la rivoluzione anche sulle corsie esterne che ha visto Timothy Weah come primo tassello per il dopo Juan Cuadrado. I bianconeri lavorano anche sulla corsia mancina con Alex Sandro che dovrebbe lasciare Torino.

Per questo, la dirigenza della Vecchia Signora è alla ricerca del sostituto del brasiliano ed avrebbe messo tra i primi obiettivi Fabiano Parisi, talentuoso esterno italiano che anche in questa stagione ha offerto continuità di rendimento con la maglia dell'Empoli.

Il terzino dell'Under 21 italiano è però finito nel mirino anche della Fiorentina di Vincenzo Italiano che avrebbe sorpassato la Juventus grazie ad un'offerta attorno ai 12 milioni di euro contro la richiesta del club toscano che si aggira attorno ai 15. Da capire se ci sarà un rilancio da parte della Juventus.

Intanto, i bianconeri seguono anche altri profili come Emil Holm, pronto a lasciare lo Spezia e seguito anche da Torino, Inter ed Atalanta, e Timothy Castagne che potrebbe lasciare il Leicester per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.