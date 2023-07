Secondo le ultime di mercato, la Juventus qualora decidesse di cedere Dusan Vlahovic per 80 milioni di euro potrebbe poi reinvestire parte di quel tesoretto andando all'assalto di due attaccanti, Domenico Berardi del Sassuolo e Beto dell'Udinese. Inoltre i bianconeri terrebbero sempre sott'occhio i nomi di Nicolò Zaniolo del Galatasaray e Rasmus Hojlund dell'Atalanta.

Juventus, se Vlahovic venisse ceduto allora il club bianconero potrebbe lanciare l'assalto a Berardi e Beto

La Juventus e quello che potrebbe essere il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbero considerando la cessione di un big per risanare parte del rosso in bilancio di cui la società bianconera soffrirebbe ed il nome che rischierebbe di partire, sarebbe quello di Dusan Vlahovic.

Il serbo, verrebbe valutato dal club piemontese circa 80 milioni di euro, una cifra che secondo le ultime di mercato potrebbero poi permetterebbe alla Juventus di lanciare l'assalto a due profili, quello di Domenico Berardi e quello di Beto. Per quanto concerne Berardi, l'esterno offensivo del Sassuolo vorrebbe da tempo fare il salto di qualità approdando in una grande della Seria A ed il suo cartellino verrebbe valutato dal ds Giovanni Carnevali circa 20 milioni di euro. Su Berardi, oltre alla Juve, si potrebbe scatenare sul mercato anche un derby capitolino con Lazio e Roma attente osservatrici del classe '94. Per quanto concerne Beto, l'attaccante portoghese attualmente in forza all'Udinese è stato protagonista di un'annata convincente che gli ha permesso di avere una valutazione da circa 30 milioni di euro.

Gli ottimi rapporti che intercorrerebbero tra la Juventus ed il club friulano potrebbero dunque permettere all'accordo di andare in porto nell'arco di pochi giorni.

Juventus, in attacco i bianconeri avrebbero diversi nomi sulla lista: piacerebbero anche Zaniolo e Hojlund

La Juventus oltre ai succitati Berardi e Beto avrebbe altri nomi come alternativa e sull'esterno piacerebbe da tempo il profilo di Nicolò Zaniolo: secondo la Gazzetta, l'attuale ala del Galatasaray verrebbe considerato alla Continassa il potenziale sostituto di Federico Chiesa, attaccante ex Fiorentina che sarebbe seguito da diversi club in Premier League come il Liverpool di Jurgen Klopp.

Per quanto riguarda il centravanti invece, la Juve valuterebbe anche il profilo di Rasmus Hojlund: il bomber danese in forza all'Atalanta ha vissuto una stagione da protagonista che gli è valsa una valutazione da circa 50 milioni di euro. La sua giovane età lo renderebbe inoltre consono al metodo di lavoro di Cristiano Giuntoli tuttavia su di lui cui sarebbe l'attenzioni di molti top club come Manchester United e Real Madrid.