La Juventus si ritroverà l'11 luglio per iniziare la preparazione estiva. Dovrà essere una stagione di riscatto quella della società bianconera, reduce da due annate calcistiche in cui non ha vinto nessuna competizione. Si ripartirà dai giovani e anche da quelli che rientreranno dai prestiti in altre società. Fra questi anche Andrea Cambiaso, che dopo essere stato acquistato dal Genoa la scorsa stagione si è trasferito in prestito al Bologna. La Juventus avrebbe voluto portarlo a Torino nel recente mercato di gennaio ma la volontà della società emiliana è stata quella di volerlo confermare fino a giugno.

Sarà valutato da vicino da Massimiliano Allegri, il terzino ex Genoa può giocare su entrambi le fasce difensive ma anche come centrocampista di fascia nel 3-5-2. Si parla di un interesse di almeno due società per il giocatore, il Bologna (sua ex squadra della scorsa stagione) e la Fiorentina, alla ricerca di un rinforzo importante per le fasce difensive.

Il giocatore Cambiaso sarebbe seguito dal Bologna e dalla Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Andrea Cambiaso è seguito da Bologna e Fiorentina, che vorrebbe rinforzare le fasce difensive. Attualmente non ci sarebbe la volontà della Juventus di lasciar partire il giocatore, che sarà valutato da Massimiliano Allegri nella preparazione estiva.

La scorsa stagione Cambiaso ha dimostrato tutta la sua bravura, con Thiago Motta che lo ha schierato soprattutto da terzino sinistro anche se è bravo anche sulla fascia destra. Potrebbe rappresentare l'alternativa a Weah ma anche quella ai vari Kostic e Iling-Junior, anche se quest'ultimo piace nel campionato inglese ed in caso di offerta vicina ai 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.

La società bianconera intanto dovrà valutare anche un rinforzo per la fascia sinistra. A tal riguardo a giorni potrebbe esserci un incontro con l'Empoli per valutare il possibile approdo di Parisi alla società bianconera. Nonostante le dichiarazioni del presidente Fabrizio Corsi (che ha sottolineato che il giocatore rimarrà ad Empoli e farà il capitano) il giocatore dovrebbe lasciare la società toscana e gradirebbe un eventuale approdo alla Juventus.

Il mercato della Juve

Rimanendo in tema giovani altro giocatore che rientrerà dal prestito è Nicolò Rovella, reduce da una stagione importante al Monza. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come il centrocampista classe 2001 dovrebbe rimanere nella rosa bianconera. Il tecnico Massimiliano Allegri è pronto a garantirgli il minutaggio, con l'ex Genoa che potrebbe giocarsi un posto da titolare con gli altri centrocampisti.