La Juventus inizierà la preparazione estiva l'11 luglio c'è molto interesse nel capire quale sarà l'idea di gioco di Massimiliano Allegri. Fra le ipotesi avanzate dagli addetti ai lavori ci sarebbe la possibilità di una valorizzazione del ruolo del trequartista. Non sono un caso le indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse della società bianconera per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società campana. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ad agevolare il possibile approdo del nazionale della Polonia a Torino sarebbe Cristiano Giuntoli, che a breve sarà ufficializzato come nuovo dirigente della società bianconera.

Il giocatore Zielinski potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato uno dei primi rinforzi di Giuntoli alla Juventus potrebbe essere Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società campana. Il classe 1994 può giocare come trequartista, ma eventualmente anche come mezzala. Sarebbe un acquisto interessante per la Juventus perché garantirebbe qualità oltre ai gol. Sarebbe un rinforzo gradito anche da Massimiliano Allegri, che avrebbe un giocatore in grado di fornire anche assist decisivi ai suoi compagni. Zielinski alla Juventus ritroverebbe due compagni di nazionale come Szczesny e Milik.

Quest'ultimo ha giocato insieme al centrocampista anche al Napoli. Sul classe 1994 ci sarebbe l'interesse anche della Lazio, alla ricerca di un rinforzo di qualità a centrocampo. Considerando il contratto in scadenza a giugno 2024 con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società campana.

Il possibile mercato della Juventus

Rimanendo in tema centrocampo e giocatori in scadenza a giugno 2024 uno dei nomi avvicinati alla Juventus è anche quello di Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio non prolungherà il contratto con la società laziale ed è pronto a fare una nuova esperienza professionale. Vorrebbe rimanere in Italia ed un eventuale approdo a Torino sarebbe gradito non solo perché andrebbe a giocare in una società che vuole ritornare a vincere ma anche perché nella cittadina piemontese ritroverebbe suo fratello Vanja, che sarà il portiere del Torino anche nella stagione 2023-2024.

Per quanto riguarda invece la difesa si lavora all'acquisto di un terzino sinistro ma anche di un altro giocatore per la fascia destra dopo l'arrivo di Timothy Weah. I nomi graditi dalla Juve sono quelli di Fabiano Parisi dell'Empoli e di Emil Holm dello Spezia, quest'ultimo valutato circa 12 milion di euro.