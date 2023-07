In queste settimane in casa Juventus si starebbe valutando l'acquisto di un nuovo centrocampista e il nome in cima alla lista dei bianconeri sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic, anche se convincere la Lazio a cederlo potrebbe non essere facile.

Stando a quanto rivelato dal giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Juve sarebbe intenzionata a offrire delle contropartite tecniche: "La Juventus sacrificherebbe Rovella in prestito con diritto di riscatto per Milinkovic-Savic". Inoltre, la Juventus potrebbe decidere di aggiungere anche il cartellino di Luca Pellegrini, terzino classe '99 che è stato in prestito ai biancocelesti negli ultimi sei mesi.

La strategia della Juventus per arrivare al serbo Milinkovic-Savic

La Juventus avrebbe deciso di provare ad arrivare a Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo sarebbe da anni uno degli obiettivi dei bianconeri per rinforzare la mediana e in questo momento sarebbe perfetto per giocare con Adrien Rabiot, Manuel Locatelli e Paul Pogba.

Trovare una soluzione con Lotito non sembra essere un'impresa facile. Ma Alfredo Pedullà ha spiegato quale sarebbe la strategia dei bianconeri: "Aggiungerebbe il cartellino di Pellegrini (confermato) e un conguaglio vicino ai 20 milioni (...) Palla al centro. Anzi a Lotito che avrà l’ultima parola".

Milinkovic-Savic va in scadenza di contratto nel giugno 2024 e questo è un aspetto che potrebbe favorire la Juventus nella trattativa.

Intanto Paul Pogba lavora a Torino

Intanto i bianconeri, nel corso delle prossime settimane, sperano di recuperare Paul Pogba per poter contare su di lui per la prossima stagione. Il francese è già al lavoro dallo scorso 3 luglio alla Continassa: si è infatti ridotto le vacanze per arrivare al top per il ritiro estivo della Juventus che è fissato al 10 luglio.

In questi giorni, il francese ha anche avuto modo di vedere il nuovo direttore sportivo bianconero ovvero Cristiano Giuntoli: i due hanno avuto modo anche di parlare del futuro. L'obiettivo del numero 10 juventino sarebbe quello di poter mettere minuti nelle gambe nelle amichevoli che la squadra di Massimiliano Allegri disputerà in America nella tournée che inizierà il 21 luglio e terminerà il 3 agosto.

Nel frattempo il nuovo direttore sportivo Giuntoli si metterà al lavoro sul mercato per dare al più presto a mister Massimiliano Allegri una rosa competitiva.