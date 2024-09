In estate la Juventus ha deciso di affidare la prestigiosa maglia numero 10 a Kenan Yildiz, giovane talento turco ex Bayern Monaco cresciuto nella Juventus Next Gen. A parlare della scelta e in generale del momento dei bianconeri è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che sul proprio giornale ha commentato la strategia attuata in estate dalla Juventus: "Ha talento, ma deve ancora mangiare tanta erba. Sono curioso di vedere come la Juve si comporterà in Champions League, se l’aria dell’Europa fungerà da stimolo".

Zazzaroni scettico sui bianconeri a proposito della scelta di tagliare Chiesa

Oltre a decidere di affidare la 10 ad Yildiz, come noto la Juventus ha deciso di tagliare dalla rosa Federico Chiesa, considerato fondamentale da molti ma non dallo staff dirigenziale bianconero ne evidentemente da quello tecnico: "La rinuncia a Chiesa la trovo ancora incomprensibile: Fede sa spaccare la partita come nessuno della Juve attuale" ha scritto ancora al riguardo Ivan Zazzaroni, secondo il quale l'ex Fiorentina rappresentava un elemento unico nella rosa bianconera, in grado di cambiare le sorti di una partita con la sua velocità e col suo dribbling. A Thiago Motta il compito di non farlo rimpiangere.

Settimana impegnativa per la Juventus

I bianconeri sono attesi dalla prima settimana davvero intensa della loro stagione. Dopo l’impegno in Champions League contro il Psv previsto domani, la Juventus sfiderà infatti il Napoli all’Allianz Stadium in un match che si preannuncia delicato contro l'unica squadra tra l'altro che al momento la precede in classifica.

Thiago Motta dovrà essere abile a gestire le energie della sua squadra visti i tanti impegni anche se la sua rosa al momento è praticamente al completo dato che all'appello mancano soltanto Arek Milik e Francisco Conceicao. La speranza dello staff bianconero è quella di avere il polacco a disposizione per il match contro il Napoli del 21 settembre: Milik è fermo da metà giugno quando è stato operato al menisco in seguito ad un infortunio avuto con la nazionale polacco prima di partire per gli Europei.

L'ex Marsiglia rappresenta per Thiago Motta un’alternativa a Dusan Vlahovic anche se stando a quanto visto nel match contro la Roma pare che in attesa del rientro dell'ex Napoli sia Nico Gonzalez il vice numero 9 designato: contro i giallorossi è infatti subentrato al posto del serbo non riuscendo però ad incidere.