La Juventus è al lavoro in questi giorni soprattutto per alleggerire una rosa appesantita dai ritorni di vari giocatori dai prestiti. Dovrebbero così lasciare Torino Denis Zakaria, vicino al West Ham, oltre ad Arthur Melo e a Weston McKennie.

Si lavora ovviamente anche agli acquisti, con Sergej Milinkovic-Savic sempre in cima alla lista dei desideri dei bianconeri.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Giacomo Scutiero in uno post su Twitter, il centrocampista della Lazio avrebbe addirittura salutato i suoi compagni.

'Milinkovic-Savic non ha ricevuto alcuna proposta di rinnovo e ha salutato (approfonditamente) i compagni della Lazio prima di partire per le vacanze. Vediamo un po' che succede tra Centro e Nord'. Queste le dichiarazioni di Giacomo Scutiero in un post pubblicato su Twitter.

L'opinionista ha sottolineato come il centrocampista della Lazio dovrebbe dunque intraprendere una nuova esperienza professionale anche in considerazione della volontà delle parti di non prolungare il contratto in scadenza a giugno 2024.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe soprattutto la Juventus con cui Savic avrebbe già un'intesa contrattuale sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2028.

La Lazio avrebbe voluto come contropartita tecnica Nicolò Rovella ma la volontà della società bianconera è di dare fiducia al centrocampista classe 2001. Nell'affare potrebbe così essere inserito Luca Pellegrini, già in prestito alla Lazio nella seconda parte della scorsa stagione. La valutazione di mercato del terzino è di circa 15 milioni di euro, la Lazio invece non vuole andare oltre 9 milioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà cercare di vendere anche per alimentare il possibile investimento per Milinkovic-Savic. Il centrocampista non dovrebbe essere l'unico acquisto importante per la società bianconera nel Calciomercato estivo. Si valuta infatti anche Nicolò Zaniolo ma in caso di partenza di Dusan Vlahovic la società bianconera potrebbe andare forte su Rasmus Winther Højlund dell'Atalanta. Per quanto riguarda le fasce, si guarda sempre con interesse a Fabiano Parisi di proprietà dell'Empoli che lo valuta circa 15 milioni di euro.