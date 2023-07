La Juventus è al lavoro per definire eventuali rinforzi per la fascia sinistra dopo aver acquistato Timothy Weah per rinvigorire quella destra.

La volontà della società bianconera è evidente, rendere fresche e dinamiche le fasce difensive cercando anche di dare più qualità alla fase offensiva con giocatori che possano essere schierati non solo terzini nella difesa a 4 ma anche centrocampisti di fascia nel 3-5-2. A tal riguardo il nazionale americano è l'ideale, come lo sarebbe Fabiano Parisi.

Secondo le ultime notizie di mercato il giocatore dell'Empoli sarebbe vicino all'approdo nella società bianconera anche se le smentite del suo agente fanno intuire come ci sia ancora distanza tra domanda e offerta.

La Juventus vorrebbe investire circa 8 milioni inserendo Ranocchia per Parisi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad offrire circa 8 milioni di euro più il cartellino di Filippo Ranocchia per arrivare a Fabiano Parisi. La Juventus valuta l'ex Monza 6 milioni di euro, l'Empoli invece lo valuterebbe circa 4 milioni di euro. Per questo ci sarebbe una distanza di 2 milioni di euro fra richieste dell'Empoli e offerta della Juventus.

La società bianconera potrebbe anche inserire altri giocatori in prestito per dar loro la possibilità di raccogliere più minutaggio nel campionato italiano. Ci si riferisce a Fabio Miretti e a Matias Soulé: il classe 2003 italiano piacerebbe anche alla Salernitana e al Genoa, società in cui avrebbe la possibilità di giocare con continuità.

Rimanendo in tema giovani rimarrà a Torino Nicolò Rovella, reduce da una stagione importante in prestito al Monza. Restando alla mediana, la società bianconera potrebbe poi cedere Zakaria e Mckennie per tentare l'assalto a Milinkovic-Savic della Lazio.

Il mercato della Juventus, può partire un big

La Juventus valuta anche altre cessioni, con uno fra Bremer, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che potrebbe lasciare la società bianconera.

Il maggior indiziato a partire sarebbe la punta centrale di 23 anni, considerando che su di lui ci sarebbe l'interesse del Bayern Monaco e del Chelsea. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 80 milioni di euro.

In caso di partenza la società bianconera potrebbe decidere di virare su Rasmus Winther Højlund dell'Atalanta, che stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport sarebbe uno degli obiettivi numero uno della lista stilata dal neo ds bianconero Cristiano Giuntoli.