Il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un video sul canale Youtube di QSVS alla Juventus, sottolineando come Thiago Motta comincerebbe, secondo lui, ad essere un problema per la squadra bianconera. Il giornalista Paolo Paganini su X ha invece scritto la propria sulla sconfitta incassata dai bianconeri contro il Napoli.

Juventus, Ravezzani non fa sconti a Motta: 'Sta emergendo in maniera evidente che esiste un problema allenatore'

"Juventus? C'è un problema allenatore che in questo momento emerge in maniera evidente" questo è uno dei concetti chiave espressi da Fabio Ravezzani nel suo ultimo editoriale pubblicato sul canale Youtube di QSVS.

Il giornalista ha poi continuato nel suo ragionamento dicendo: "Motta, continua a fare scelte che lasciano perplessi, cambia in continuazione la squadra e l'unica certezza in qualche modo è Koopmeiners insieme con Locatelli mentre tutti gli altri, persino un portiere, ruotano e l'ultimo a saltare per aria è stato Vlahovic. Se tu hai un attaccante che arriva da un altro campionato che non è in grado sicuramente di reggere i 90 minuti perché è stato quasi sempre in panchina, ecco buttarlo nella mischia a Napoli, era un rischio dal primo minuto. Non a caso anche Kolo Muani è stato esemplificativo da questo punto di vista, perché ha fatto un buon primo tempo ma poi è annegato nella ripresa".

Ravezzani ha continuato parlando nello specifico degli errori che avrebbe commesso il tecnico della Juventus nella sconfitta per 2 a 1 subita dai bianconeri contro il Napoli: "Thiago Motta ha sbagliato la strategia di questa partita e cioè, se tu hai una squadra che non è in grado di reggere certi ritmi, di andare all'assalto per 90 minuti perché a metà finisce il carburante e crolla non puoi farla giocare così.

Cioè bisogna in certi casi avere anche la capacità di amministrare le forze, di rinunciare a giocare a tutti i costi come impone di fare lui. Insomma non si può pensare che la squadra interpreti sempre la stessa partita come se fosse la prima della stagione".

Juventus, Paganini: 'Motta avrebbe dovuto affrontare il Napoli come quando lo affrontò con lo Spezia'

Della Juventus e dei presunti sbagli che avrebbe commesso il tecnico bianconero nella gara col Napoli ha scritto su X anche il giornalista Rai Paolo Paganini: "Thiago Motta ha fatto un grosso errore ieri doveva utilizzare la stessa tattica di quando vinse a Napoli con lo Spezia.

La storia insegna o almeno dovrebbe".

Sulla gara del Maradona il giornalista ha poi aggiunto: "La Juventus dura solo 1 tempo poi si eclissa. Un po’ poco se si vuole tornare a livelli alti indipendentemente da una rosa che non è di grande qualità e di certi acquisti che non stanno rendendo per quello che sono stati pagati".