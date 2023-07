La Juventus è pronta a mettersi al lavoro in vista della stagione 2023-2024. L'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo (si attende ormai solo l'annuncio ufficiale) ha ridato qualche speranza ai tifosi soprattutto in chiave mercato.

Uno dei giocatori più attesi è Pogba, reduce da un'annata costellata di infortuni che non gli hanno permesso di incidere sul campo come avrebbe voluto. La Juventus sarebbe pronta a dargli fiducia, ma non si tratterebbe di una fiducia illimitata.

Infatti, se i tempi di recupero del centrocampista francese dovessero ulteriormente dilatarsi, non si esclude che il club bianconero decida di metterlo sul mercato.

In tal caso, qualche squadra dell'Arabia Saudita potrebbe presentare un'offerta per Pogba.

Pogba potrebbe lasciare Torino se non dovesse recuperare appieno

L'obiettivo di Paul Pogba sarebbe quello di tornare in forma entro la fine di luglio. In questo modo potrebbe anche partire con la Juventus per la tournée estiva negli Stati Uniti.

Tuttavia, se i tempi del rientro dovessero ulteriormente allungarsi, la Juventus potrebbe anche pensare di inserire il 30enne francese nella lista dei calciatori in uscita. In questo caso, per rimpiazzare il suo numero 10, la società bianconera andrebbe su Milinkovic-Savic della Lazio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, pare che comunque la Juventus voglia provare ad acquistare Milinkovic-Savic indipendentemente dalla situazione di Pogba.

La valutazione del centrocampista serbo sarebbe compresa fra i 30-40 milioni di euro. Tuttavia, pare che i bianconeri vogliano proporre alla Lazio delle contropartite tecniche da inserire in un'eventuale trattativa per Milinkovic-Savic.

Tornando su Pogba, si parla anche di un'ipotetica riduzione dell'ingaggio che dimostrerebbe la volontà del giocatore di venire incontro agli interessi della Juventus che, comunque, punterebbe soprattutto a riaverlo al massimo della condizione per la stagione 2023-2024.

Il mercato della Juventus in difesa

La Juventus starebbe cercando anche dei giocatori che vadano a rinforzare la difesa. La società bianconera, in particolare, vorrebbe acquistare un difensore centrale e due terzini.

In quest'ottica, ci sarebbe un interesse per Mario Hermoso dell'Atletico Madrid, in scadenza di contratto nel giugno del 2024.

Per quanto riguarda gli esterni, dopo Weah sulla destra potrebbe arrivare Emil Holm dello Spezia, valutato circa 12 milioni di euro.

Sulla fascia sinistra il preferito sembra essere Fabiano Parisi dell'Empoli. La Juventus vorrebbe imbastire una trattativa proponendo delle contropartite tecniche gradite alla compagine toscana e un conguaglio economico rivisto al ribasso.