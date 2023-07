Il Calciomercato della Juventus si muove in parecchie direzioni. C'è quella delle uscite degli esuberi, nelle prossime ore dovrebbe arrivare un'offerta importante del West Ham per Zakaria, si parla di una ventina di milioni che avvicinerebbero e non poco il centrocampista alla Premier League. Oltre a lui non rientrano nei piani McKennie e Arthur Melo, senza contare che in uscita ci sarebbe anche almeno un big tra Chiesa, Vlahovic, che non sarebbero in buoni rapporti con Allegri, e Bremer. Le pretendenti non mancano e se dovesse arrivare l'assegno giusto alla Continassa lo incasserebbero per dare ossigeno al bilancio e tentare l'assalto agli obiettivi di mercato, Milinkovic-Savic in primis.

Sul tavolo c'è poi il futuro dei tanti giovani che Allegri e la società devono decidere se valorizzare in casa, oppure mandare in prestito, o ancora cedere per fare cassa subito. Fagioli dovrebbe restare, su Miretti ci sono Genoa e Salernitana, ma una decisione sul suo futuro non sarebbe stata ancora presa, mercato all'estero ha Iling Junior, rivelazione dello scorso finale di campionato.

Soulé via dalla Juventus: il prezzo

Il nome più caldo al momento è però quello di Matias Soulé, attaccante di appena vent'anni tutto dribbling e fantasia che Allegri l'anno scorso ha utilizzato per diciannove volte in prima squadra, con il ragazzo che ha segnato una rete e fornito un assist. Nessuno ha dubbi sul suo talento, ma in casa bianconera starebbero salendo le quotazioni di una cessione immediata.

Due i motivi principali, il primo è il contratto in scadenza tra un anno, è vero che c'è un'opzione per il rinnovo per altre due stagioni, ma la trattativa sembra complicata. Il secondo motivo è il mercato, l'argentino piacerebbe a Monza, Sassuolo ed Empoli, squadre che però probabilmente non riuscirebbero a soddisfare la richiesta della Juve che avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 20 milioni di euro.

Per questo al momento il club che sembra più vicino a Soulè è il Feyenoord campione d'Olanda in carica e con la possibilità di investire sul mercato i soldi derivanti dalla Champions League.

La cessione di Soulé sarebbe vicina non solo per volontà della società, anche il giocatore e il suo entourage infatti starebbero spingendo per l'addio perché non sarebbero soddisfatti dell'utilizzo in prima squadra durante la scorsa stagione.

Proprio gli agenti avrebbero incontrato gli emissari del Feyenoord durante il Mondiale Under 20, non un dettaglio da trascurare vista la situazione. La carriera del classe 2003 alla Juventus sarebbe così vicina alla conclusione dopo tre anni dal suo arrivo. A Torino, questo ragazzo dal talento cristallino è infatti sbarcato nel 2020 direttamente dal Velez per sfondare anche in Europa nonostante la giovanissima età. Sotto la Mole non ci è riuscito, ma in molti credono che l'esplosione delle sue qualità sia vicina ed è per questo che Soulé è a tutti gli effetti uno degli uomini mercato della sessione estiva di trattative.