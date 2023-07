'Ero venuto a dire “sì” perché volevo far parte del progetto, ma i club non erano del tutto d’accordo. Alla fine non è andata avanti'. Queste le dichiarazioni di Arthur Melo in una recente intervista al Mundo Deportivo riguardo al suo mancato trasferimento al Valencia prima di scegliere l'esperienza professionale al Liverpool. Il centrocampista brasiliano è reduce da una stagione in prestito nella società inglese condizionata da un infortunio che gli ha fatto saltare gran parte dell'annata calcistica. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza a giugno 2025.

Proseguendo l'intervista sul mancato trasferimento al Valencia ha aggiunto: 'Apprezzo l'interesse che il Valencia aveva per me e sono felice continuino a giocare nel campionato spagnolo'.

Il brasiliano Arthur Melo ha parlato del suo futuro professionale

"In linea di principio tornerò a Torino, ma il mercato è molto lungo e non sappiamo cosa accadrà", ha dichiarato Arthur Melo riguardo alla sua permanenza con la Juventus. "Potrebbe nascere qualcosa di interessante per me e per la Juventus. Ho un contratto e lo rispetto, ma vedremo".

Il centrocampista ha dichiarato che vuole rimanere nel calcio europeo e quindi non valuterebbe offerte dall'Arabia Saudita anche perché a 26 anni si sente di dare molto al calcio europeo ed ha come obiettivo quello di ritornare a giocare per la nazionale brasiliana.

Il centrocampista ha dichiarato che il suo campionato preferito è quello spagnolo e che la sua esperienza professionale al Barcellona è stata importante.

Il giocatore Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato estivo

Come dichiarato dallo stesso centrocampista brasiliano la Juventus è pronta a valutare una nuova esperienza professionale per Arthur Melo anche se attualmente è difficile trovare società pronte ad investire sul cartellino del giocatore.

Potrebbe lasciare Torino in prestito, con diverse società inglesi che sarebbero pronte a dargli fiducia. Fra queste ci sarebbe l'Aston Villa, altro giocatore che potrebbe trasferirsi nel campionato inglese è Denis Zakaria, che potrebbe sostituire Rice al West Ham. Dalla cessione dello svizzero la Juventus potrebbe ricavare circa 20 milioni di euro, più o meno il prezzo che potrebbe arrivare dalla partenza di Weston McKennie.

Sul centrocampista americano ci sarebbero diverse società inglesi ma anche tedesche. Si parla di un interesse del Borussia Dortmund, che potrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Rimanendo in tema cessioni non è da scartare qualche partenza pesante, a tal riguardo se dovessero arrivare offerte notevoli per i loro cartellini potrebbero partire anche Bremer, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.