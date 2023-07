Un'altra situazione tiene banco alla Juventus e riguarda il portiere per il futuro. Dopo la partenza di Buffon, il ruolo è stato affidato a Szczesny nelle ultime stagioni, ma il polacco ha deluso soprattutto in Champions League, senza contare che il suo ingaggio è considerato pesante.

Il rinnovo automatico di Szczesny ha prolungato il suo contratto fino al 2025, con un ingaggio annuo di sette milioni di euro più bonus. Questa somma è considerata notevole per un portiere che in alcuni match ha deluso. Non sarebbe da escludere la possibilità di una sua cessione o eventualmente di una rescissione contrattuale anche se attualmente questa possibilità non è considerata dal giocatore.

Intanto però la Juventus starebbe lavorando per il futuro ed uno dei giocatori che piace alla società bianconera è un giovane che ha dimostrato tutta la sua bravura nelle due ultime stagioni alla Cremonese. Il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

La Juventus potrebbe sostituire Szczesny con Carnesecchi

La Juventus avrebbe individuato il sostituto di Szczesny, se non in questa stagione, dal 2024-2025. Parliamo del giovane portiere Carnesecchi dell'Atalanta. Giuntoli, Football Director della società bianconera, ha seguito attentamente Carnesecchi sin dai tempi del Napoli. In Serie A, il portiere under 21 ha dimostrato il suo valore nonostante la retrocessione della Cremonese. Una possibile stagione con l'Atalanta nella prossima stagione, superando la concorrenza di Juan Musso, confermerebbe ulteriormente il suo valore anche a livello internazionale.

La trattativa di mercato fra società bergamasca e la Juventus per il portiere non è stata ancora definita ma non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di acquistare subito il giocatore in previsione della stagione 2024-2025, quando potrebbe arrivare inizialmente come vice Perin per poi gradualmente titolare della squadra bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche alle cessioni in difesa. Con Leonardo Bonucci fuori dal progetto sportivo, la società bianconera potrebbe decidere di alleggerire ulteriormente il settore difensivo lasciando partire in caso di offerte importanti giocatori come Alex Sandro e Daniele Rugani. Se si dovessero definire queste cessioni potrebbe arrivare almeno un centrale difensivo oltre al fatto che Massimiliano Allegri valuterà in questa preparazione estiva Koni De Winter e Dean Huijsen.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera per rinforzare il settore difensivo ci sarebbe anche Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024. Per quanto riguarda il settore avanzato, se dovesse partire Dusan Vlahovic [VIDEO], potrebbe arrivare Romelu Lukaku, valutato circa 40 milioni di euro dal Chelsea.