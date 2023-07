Secondo le ultime notizie di mercato, Zakaria potrebbe uscire dalla Juventus in direzione West Ham facendo guadagnare al club bianconero circa 18 milioni di euro. Con quei soldi, Cristiano Giuntoli vorrebbe poi rinforzare la mediana e tra gli obiettivi ci sarebbe Samardzic dell'Udinese. Inoltre la Juve osserverebbe anche un attaccante e tra i candidati ci sarebbe Noah Okafor del Salisburgo.

Juventus, Zakaria potrebbe partire per 18 milioni di euro, Samardzic dell'Udinese piacerebbe come alternativa

La Juventus starebbe tentando di piazzare diversi calciatori e tra questi ci sarebbe Zakaria: il centrocampista svizzero rientrato alla Continassa dopo aver passato i precedenti 6 mesi al Chelsea in prestito, piacerebbe al West Ham.

Gli "Hammers" si sarebbero già seduti al tavolo delle contrattazioni con la Juve e tra le parti si starebbe sviluppando una trattativa che potrebbe presto chiudersi con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Con questi soldi, la Juventus avrebbe poi intenzione di acquisire un nuovo centrocampista e l'obiettivo dei bianconeri sarebbe Samardzic. Il mediano dell'Udinese, dopo aver vissuto una stagione da assoluto protagonista sotto la guida di Sottil avrebbe maturato una valutazione da 25 milioni di euro, una cifra importante che avrebbe attratto altri club oltre alla Juventus come Inter e Milan. Per questa ragione Giuntoli monitorerebbe altri profili per il centrocampo come ad esempio quello di Koopmeiners: il regista dell'Atalanta è stato autore di un'annata da doppia cifra per quanto concerne le reti e il suo cartellino sarebbe stato valutato dal presidente Percassi circa 30 milioni di euro.

Juventus: in attacco occhi su Okafor, si starebbe complicando la pista per Lukaku

La Juventus, oltre a centrocampo, potrebbe effettuare diverse manovre anche per l'attacco. I bianconeri vorrebbero infatti aggiungere un nuovo centravanti alla rosa ed il nome che piacerebbe sarebbe quello di Noah Okafor: il giovane bomber del Salisburgo avrebbe attratto le attenzioni della Juve sia per le caratteristiche tecniche sia per il costo del suo cartellino, circa 10 milioni di euro.

Una somma abbordabile per un classe 2000 che avrebbe attratto le attenzioni anche di Roma e Milan. Più complicata per la Juventus la strada che porterebbe a Romelu Lukaku: l'attaccante belga vorrebbe solo l'Inter e la società nerazzurra starebbe preparando l'affondo per convincere il Chelsea a lasciare partire "Big Rom" a titolo definitivo. 35 milioni sarebbe la cifra che Marotta potrebbe presto mettere sul tavolo per riportare Lukaku a Milano.