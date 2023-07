La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un colpo per la fascia destra da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Ferdi Kadioglu, esterno del Fenerbahce; per convincere il club turco alla cessione del giocatore la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un'offerta di circa 17,5 milioni di euro da presentare nelle prossime settimane.

L'idea dell'Inter per la fascia destra: Ferdi Kadioglu dal Fenerbahce

L'esterno destro di nazionalità turca avrebbe suscitato l'interesse di diversi top club in Europa e sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche l'Inter, che starebbe valutando un possibile inserimento nell'organico sulla fascia destra dopo il mancato riscatto di Raoul Bellanova, che ha liberato dunque uno slot sull'out destro.

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando di proporre al club turco un'offerta di circa 17,5 milioni di euro per il cartellino dell'esterno, ma secondo alcune fonti dai quotidiani turchi, il Fenerbahce non lascerebbe partire il giocatore per meno di 20 milioni di euro.

La forbice tra le parti potrebbe essere colmata nelle prossime settimane e dunque Kadioglu potrebbe vestire nerazzurro entro la fine del mercato estivo, andando a rinforzare un reparto già tra i più forti in Italia.

La situazione del centrocampo dell'Inter

Nelle scorse settimane la dirigenza nerazzurra ha completato la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, in Arabia Saudita, incassando per il cartellino del giocatore circa 18 milioni di euro; il centrocampista croato andrà a guadagnare circa 27 milioni di euro stagionali per un contratto di 3 anni.

Per quanto riguarda i nuovi rinforzi invece, nelle scorse giornate è stato perfezionato l'acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, con un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro da versare nella prossima stagione nelle casse del club emiliano.

Il giocatore che potrebbe lasciare i nerazzurri a centrocampo sembrerebbe poter essere Denzel Dumfries, che piacerebbe molto soprattutto in Premier League, con il Chelsea in prima fila per l'acquisto del giocatore con una possibile offerta di 40 milioni di euro che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Anche il Barcellona di Xavi sarebbe interessato all'esterno olandese per rinforzarsi in vista di una stagione con l'obiettivo di rilancio a livello internazionale e sarebbe pronto ad offrire circa 35 milioni di euro per il cartellino di Dumfries.

Nel frattempo i nerazzurri hanno scelto di non riscattare Raoul Bellanova dal Cagliari, che ha deciso di conseguenza di cedere l'esterno italiano al Torino a titolo definitivo per circa 7 milioni di euro.