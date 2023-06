L'arrivo di Denis Zakaria durante il Calciomercato di gennaio 2022, insieme a Dusan Vlahovic, sembrava promettere molto per la Juventus. Tuttavia, il centrocampista svizzero non è riuscito ad avere la fiducia di Massimiliano Allegri, che aveva fortemente richiesto l'ingaggio del giocatore. Pur avendo avuto una breve esperienza in prestito al Chelsea la scorsa stagione, l'avventura in Premier League non ha contribuito a migliorare le prestazioni di Zakaria, che è ritornato nuovamente a Torino.

Ora la situazione si fa complicata, poiché Zakaria sembra non rientrare più nel progetto tecnico della Juventus.

Si rende necessario trovare una soluzione per il suo futuro. Nelle ultime ore, è arrivata un'offerta da 18 milioni di euro per il calciatore, e iniziano a emergere nuovi aggiornamenti su questa trattativa di mercato.

Il giocatore Zakaria potrebbe trasferirsi al West Ham

Dopo la cessione di Dejan Kulusevski, la Juventus è pronta a definire un'altra trattativa di mercato. La società bianconera sta lavorando per la cessione di Zakaria nel campionato inglese, e gli ultimi sviluppi riguardano un'offerta di circa 20 milioni di euro proveniente dal West Ham.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano, il West Ham, che nella prossima stagione parteciperà all'Europa League, ha manifestato interesse nell'acquisire il centrocampista della Juventus.

La società inglese avrebbe già dato il via libera a questa operazione, considerando che Zakaria non rientra più nei piani tecnici della Vecchia Signora. Tuttavia, sarà necessario trovare un'intesa con il giocatore, che ha un contratto a lungo termine con la Juventus valido fino a giugno 2026.

Il tecnico del West Ham, David Moyes, sembra determinato a chiudere questo affare e a offrire un aiuto alla Juventus.

Il suo obiettivo è portare Zakaria al West Ham nel corso del calciomercato estivo. Si parla anche di un possibile inserimento di Zakaria nella trattativa di mercato che porterebbe Weah dal Lille alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Il futuro professionale di Alex Sandro alla Juventus è incerto nonostante il rinnovo automatico del contratto con la società bianconera.

Il terzino brasiliano potrebbe comunque lasciare i bianconeri a seguito di un'interessante offerta proveniente dall'Arabia Saudita. Anche il Galatasaray è interessato al giocatore.

Non solo Alex Sandro, ma anche la cessione di Dusan Vlahovic potrebbe definirsi. La Juventus rimarrà in attesa di possibili offerte per il giocatore. La dirigenza bianconera prenderà in considerazione proposte a partire dagli 80 milioni di euro. Ci sarebbe anche la possibilità di una cessione di Bremer non sarebbe da scartare. La Juventus valuta il difensore brasiliano 60 milioni di euro.