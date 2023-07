Secondo le ultime indiscrezioni se la Juventus dovesse acquistare Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio innescherebbe un effetto domino di mercato. A quel punto infatti la Lazio potrebbe aprire una trattativa con il Napoli per ingaggiare Piotr Zielinski. In tal caso poi la compagine partenopea potrebbe a sua volta mettere nel mirino Gaetano Castrovilli della Fiorentina.

Calciomercato, la Juventus potrebbe innestare un effetto domino: Milinkovic-Savic sarebbe il primo tassello

In questa sessione di Calciomercato la Juventus potrebbe innescare un effetto domino che partirebbe con l'acquisizione di Milinkovic-Savic: il mediano serbo della Lazio con il contratto in scadenza nel prossimo 2024, sarebbe pronto a lasciare la Capitale per dirigersi verso Torino, ed il presidente Claudio Lotito vorrebbe accontentarlo per non rischiare di perderlo poi a parametro zero fra un anno.

Il nodo da superare fra la società biancoceleste e quella juventina starebbe nella valutazione del cartellino, in quanto la Lazio chiederebbe circa 40 milioni di euro, mentre il neo ds bianconero Cherubini vorrebbe spendere molto meno per un calciatore classe '95. La soluzione a questo stallo potrebbe arrivare dalle contropartite tecniche: la Juve infatti potrebbe mettere sul piatto diversi nomi che piacerebbero ai biancocelesti e al loro tecnico Maurizio Sarri come ad esempio Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 di rientro dal prestito annuale nel Monza o anche Luca Pellegrini, già passato per la Capitale con la Lazio negli scorsi sei mesi.

Lazio, l'erede di Milinkovic-Savic sarebbe Zielinski del Napoli

Se la Juventus e la Lazio dovessero trovare l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Milinkovic-Savic, a quel punto la Lazio potrebbe tornare sul mercato e puntare Piotr Zielinski:

Il fantasista polacco andrà in scadenza di contratto con il Napoli nel 2024 e De Laurentiis sarebbe pronto a lasciarlo andare per non perderlo a parametro zero fra 12 mesi.

Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Napoli, se parte Zielinski gli azzurri potrebbero puntare Castrovilli della Fiorentina

Proseguendo in questo possibile "effetto domino", il Napoli qualora perdesse Zielinski potrebbe poi tornare sul mercato per cercare un centrocampista e, secondo il quotidiano Il Mattino, il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Gaetano Castrovilli.

Il mediano della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2024, potrebbe non rinnovare con i viola e il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.