La Juventus potrebbe promuovere Mattia Perin a titolare in caso di cessione di Wojciech Szczesny, il cui alto ingaggio rappresenta un investimento significativo per il bilancio societario. L'idea sarebbe quella di affidare a Perin il ruolo di primo portiere, avendo egli la piena fiducia del mister Massimiliano Allegri.

La possibile cessione di Szczesny potrebbe agevolare la Juventus nel cercare un affidabile portiere di riserva da inserire come numero 12 nella squadra. L'obiettivo sarebbe quello di garantire una solida copertura nel reparto dei portieri e mantenere una sana concorrenza interna.

Perin potrebbe diventare il portiere titolare della Juventus

Mattia Perin, grazie alla sua esperienza e alle prestazioni fornite nelle stagioni precedenti, avrebbe la fiducia di Allegri per diventare il nuovo portiere titolare della Juventus. La promozione di Perin sarebbe una scelta strategica, permettendo alla società di diminuire il monte ingaggi. Szczesny è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 6 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. Ci sarebbero diverse società interessate al portiere, fra queste il Tottenham che non avrebbero problemi a spendere 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore e a garantirgli un ingaggio importante. Se dovesse partire il nazionale della Polonia la Juventus potrebbe acquistare un secondo portiere affidabile.

Si è parlato del possibile arrivo di Marco Carnesecchi ma la sua valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro non agevola un suo possibile approdo nella società bianconera. Altro nome che piace è quello di Emil Audero, che potrebbe lasciare la Sampdoria dopo la retrocessione in Serie B. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro ma in questo momento la Lazio sarebbe in vantaggio per l'acquisto del giocatore cresciuto nel settore giovanile della società bianconera.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe rinforzare il settore difensivo, soprattutto per quanto riguarda le fasce. L'arrivo di Weah potrebbe non essere l'unico per la fascia destra. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di Emil Holm, retrocesso con lo Spezia in Serie B e che ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro piace Fabiano Parisi, con la società bianconera che potrebbe offrire circa 7 milioni di euro ed aggiungere il cartellino del centrocampista Filippo Ranocchia. L'eventuale arrivo di Parisi potrebbe agevolare la cessione di Samuel Iling-Junior, che potrebbe trasferirsi nel campionato inglese per circa 30 milioni di euro.