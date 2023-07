Dopo Marcus Thuram, già ufficializzato, e Davide Frattesi, per cui l'Inter conterebbe di chiudere già nei prossimi giorni, i dirigenti nerazzurri sono pronti a nuove mosse per rendere ancora più competitiva la rosa di Inzaghi.

Diversi sono i nomi sul taccuino di Marotta che sta cercando almeno tre profili: un difensore centrale che possa prendere il posto di Skriniar, volato al PSG, un altro centrocampista che possa dare il cambio a Frattesi e Barella, senza abbassare la qualità della squadra, e un centravanti.

Inter-Lukaku: pronto l'assalto nerazzurro

Per l'attacco in particolare interesserebbe all'Inter Romelu Lukaku. I nerazzurri puntano forte sulla volontà del giocatore che vorrebbe a tutti i costi rimanere a Milano. Non basta però perché il Chelsea vorrebbe monetizzare dopo il prestito dell'anno scorso e trattare con i blues non è facile.

L'incastro di mercato è uno: per arrivare al gigante belga deve partire André Onana, portiere arrivato un anno fa a parametro zero e che adesso verrebbe valutato intorno ai 60 milioni. Il Manchester United sarebbe molto interessato, ma per ora avrebbe messo sul piatto 45 milioni, troppo poco per chiudere in tempi rapidi l'operazione. Così si aspetterà un possibile rilancio dei Red Devils che se arriverà permetterà a Marotta di presentarsi a Londra con l'offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni che potrebbe far vacillare il Chelsea per Lukaku.

Tutti gli obiettivi di mercato dell'Inter

La partita potrebbe essere lunga e quindi in parallelo gli uomini mercato di Zhang si muovono anche su altri obiettivi. Il primo sarebbe Demiral per la difesa, il centrale turco dovrebbe essere il prescelto per sostituire Skriniar perché è ancora giovane, ha 25 anni, ma ha già tanta esperienza in Italia, inoltre ha doti fisiche importanti e conosce già la difesa a tre per averci giocato con Gasperini.

Il difensore gradirebbe la destinazione, per l'Atalanta non sarebbe incedibile visto che l'anno scorso ha perso il posto da titolare, ma a Bergamo vorrebbero andare oltre al mero prestito che potrebbe proporre l'Inter.

Si muove ancora anche il mercato del centrocampo. Frattesi è il colpo strappato alla concorrenza, ma non basta.

L'Inter continua a strizzare l'occhio a Samardzic, talentino dell'Udinese che ha doti spiccatamente offensive ma oltre al trequartista può fare anche la mezz'ala. I contatti con i friulani sarebbero già avviati, ma la bottega dei Pozzo è cara e quindi il prezzo si sarebbe assestato tra i 15 e i 20 milioni, da qui la necessità probabilmente di partire all'assalto in caso di un'altra cessione.

L'alternativa potrebbe essere il jolly Pereyra che nell'Udinese ha giocato praticamente ovunque, esterno, mediano, mezz'ala, trequartista e seconda punta. Il 32enne sudamericano è attualmente svincolato dopo aver lasciato l'Udinese e potrebbe essere il secondo colpo a parametro zero, dopo Marcus Thuram, di questa intensa sessione di mercato interista.