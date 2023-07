La Juventus è attesa da un Calciomercato impegnativo fra cessioni e rinforzi. A tal riguardo la società bianconera è al lavoro per alleggerire la rosa, con tanti giocatori che potrebbero garantire una somma importante da investire sul mercato. A tal riguardo dopo Weah potrebbe arrivare un altro giocatore per la fascia destra, utile come terzino destro ma anche come centrocampista di fascia in un 3-5-2. Uno dei nomi che piace alla società bianconera è quello di Wilfried Singo, giocatore del Torino in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 15-20 milioni di euro dalla società torinese.

Sul giocatore ci sarebbe anche al Milan ma gradirebbe un eventuale approdo alla Juventus. Non è un caso che si parli di un Torino che dopo aver acquistato Bellanova (che rappresenterebbe il sostituto di Singo) potrebbe anche investire su un altro giocatore che può essere schierato su entrambi le fasce difensive come Mazzocchi della Salernitana.

Il giocatore Singo potrebbe approdare alla Juventus

Soldi che la Juventus potrebbe raccogliere dalle cessioni, si parla infatti della partenza di Iling-Junior, che piace a diverse società inglesi, ma anche della possibile cessione di Matias Soulé, che piace al Feyenoord. C'è da aggiungere che in caso di arrivo di Singo potrebbe partire Andrea Cambiaso, con la società bianconera che potrebbe lasciarlo partire per non meno di 10 milioni di euro.

Sul giocatore del Torino ci sarebbe anche il Milan, alla ricerca di un terzino destro che ha esperienza. La Juventus potrebbe investire anche su un terzino sinistro nel calciomercato estivo. A tal riguardo si sta lavorando all'acquisto di Fabiano Parisi, che potrebbe lasciare l'Empoli per circa 15 milioni di euro. Si parla di un'offerta della Juventus di circa 7 milioni di euro con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita alla società toscana.

Uno dei nomi che piace è Filippo Ranocchia, reduce da una stagione in prestito al Monza.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire un rinforzo importante a centrocampo. A tal riguardo uno dei giocatori seguiti dalla Juve è Milinkovic-Savic, il giocatore è in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 ed è pronto a fare una nuova esperienza professionale. Il giocatore potrebbe approdare nella società bianconera per circa 30 milioni di euro. Nella trattativa di mercato potrebbe essere inserito anche Luca Pellegrini, già alla Lazio in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.