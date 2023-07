Il centrocampista Paul Pogba è ritornato alla Continassa per iniziare gli allenamenti e ritrovare la migliore forma fisica dopo una deludente stagione passata alla Juventus. Il francese si è presentato in anticipo rispetti ai compagni, che sono attesi per il 10 luglio. Nelle prossime settimane, il centrocampista francese cercherà di incrementare il carico di lavoro per raggiungere la forma dei suoi compagni, con l'obiettivo di essere disponibile per Massimiliano Allegri e di partecipare al tour negli Stati Uniti, dove la Juventus affronterà Barcellona, Real Madrid e Milan.La dirigenza e Allegri si aspettano segnali concreti da parte di Pogba e, come riporta La Gazzetta dello Sport, nessuno scenario sul futuro del giocatore può essere escluso.

Fra questi anche una possibile cessione.

Il giocatore Pogba potrebbe lasciare Torino in caso di offerta da 30 milioni di euro

Al momento non è prevista la cessione di Pogba, ma la situazione potrebbe cambiare se il centrocampista non risponderà alle aspettative della Juventus in campo. È importante ricordare che l'ex giocatore del Manchester United ha un contratto fino al 2026 con uno stipendio lordo superiore ai 10 milioni di euro a stagione. Al momento non ci sono offerte concrete provenienti dall'Arabia Saudita, ma di fronte a un'offerta da 25-30 milioni di euro all'anno, la situazione potrebbe cambiare. Il futuro professionale di Pogba alla Juventus rimane incerto e dipenderà da quello che darà durante la preparazione estiva e dalle prime fasi della nuova stagione.

La sua permanenza potrebbe essere garantita se dimostrerà il suo valore in campo e soddisferà le aspettative della società bianconera.

Il mercato della Juventus

Se si dovesse definire la cessione di Pogba la Juventus potrebbe decidere di sostituirlo con Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società laziale.

Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe approdare nella società bianconera, con la Juve che per attutire l'esborso economico inserendo delle contropartite tecniche gradite da Maurizio Sarri. A tal riguardo di parla di Luca Pellegrini, già in prestito alla Lazio nella seconda parte della scorsa stagione, e di Nicolò Rovella, anche se attualmente il centrocampista sarebbe considerato molto importante dalla società bianconera.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato nell'eventualità in cui dovesse partire Dusan Vlahovic la scelta del sostituto potrebbe ricadere su uno fra Rasmus Hojlund dell'Atalanta e Jonathan David del Lille.